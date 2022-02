Quanto è difficile imparare il russo per uno straniero?

Arie Helderman, dall’Olanda, racconta come si è avvicinato alla lingua russa e come ha fatto a conquistare migliaia di follower (russi) con i suoi video su YouTube nei quali racconta le curiosità e le particolarità di questo Paese

Lo ricordo come fosse ieri. Era l’anno 2016. Stavo studiando russo da un paio di mesi e insieme alla mia ragazza entrammo in una caffetteria di una città della Crimea per pranzare. Tra una porzione e l’altra, si avvicinò a noi un uomo di mezza età, che guardandomi mi disse:

“Это очень хорошо что ты учишь русский”. È molto bello che tu stia imparando il russo.

Gli risposi: “Спасибо, а почему?”. Grazie, ma perché?

Lui sorrise e mi fece l’occhiolino. “Потому, что скоро вся Европа будет говорить по-русски!”: Perché presto tutta l'Europa parlerà russo!

Ah, l’ironia russa!

Ma allora, perché uno straniero come me dovrebbe imparare il russo?

Non mi sarei mai aspettato di parlare russo. Ma tutto è cambiato nel giorno in cui all’università ho conosciuto quella che sarebbe diventata la mia ragazza. Abbiamo iniziato a frequentarci e dopo un paio di mesi mi ha chiesto se mi andava di andare un paio di settimane in Russia a conoscere i suoi genitori.

Abbiamo visitato Mosca, San Pietroburgo, Tver e la Crimea. Ed ecco alcune delle mie prime impressioni:

A Mosca tutto è enorme

In Russia si mangiano un sacco di insalate strane e gustose, piene di maionese

I russi sono molto ospitali

Le notti bianche a San Pietroburgo sono bellissime

San Pietroburgo assomiglia a un misto tra Mosca e Amsterdam

Le spiagge russe in estate sono affollatissime

I russi mettono l'aneto ovunque

Inutile dire che la mia prima volta in Russia non è stata l'ultima. Io e la mia ragazza stiamo ancora insieme. Viviamo nei Paesi Bassi ma viaggiamo circa due volte all'anno in Russia. Durante questo periodo, non ho smesso di imparare il russo. Così, ormai, penso di poter condividere un paio di cose su questa lingua.

​​Il russo è facile da imparare?

Molte persone che vogliono imparare il russo si lamentano di quanto sia difficile questa lingua. E non hanno tutti i torti, visto che bisogna prendere confidenza con un nuovo alfabeto (cirillico), sei casi difficili, verbi di moto…

Ma, sulla base della mia esperienza, il russo non è poi così tanto difficile. Ci sono infatti molti aspetti che facilitano l’apprendimento di questo idioma. Per esempio:

L’assenza di articoli: Se avete mai provato a imparare una lingua come il francese o il tedesco, sapete quanto possano essere insidiosi gli articoli. Non ci sono regole senza eccezioni e bisogna spesso imparare a memoria le formule.

Ma che dire del russo? Il russo non ha articoli. E ciò significa che non si possono fare errori. Questo aiuta molto gli stranieri quando sognano di confondersi con i madrelingua.

L’ordine flessibile delle parole: Il russo usa i casi per mostrare la funzione di ogni sostantivo in una frase. Ciò significa che non c'è bisogno di un ordine rigoroso delle parole (come nella maggior parte delle lingue germaniche o latine), per fare una frase coerente.

Questo è ottimo per gli studenti di russo, in quanto alleggerisce un sacco di cervello. Puoi iniziare a pronunciare una frase con la prima parola che ti viene in mente, e mentre stai pronunciando la prima parola, pensa alla seconda. Quando si imparano altre lingue, è necessario formare una frase completa prima di aprire bocca. Questo rende il tuo discorso molto più fluente e dinamico quando provi a parlare in russo.

Si DEVE parlare russo in Russia: Dal momento che il livello di inglese non è così alto in Russia, sei praticamente obbligato a imparare il russo, se hai intenzione di trascorrere un certo tempo in Russia.

Nei Paesi Bassi, da dove vengo io, si parla bene l'inglese, perciò gli stranieri che vivono lì non hanno bisogno di imparare l'olandese. E così, purtroppo, molti finiscono per non parlare olandese, anche dopo aver vissuto per anni nel paese.

Con il russo accade esattamente il contrario: è impossibile non imparare questa lingua se si vive lì.

I vantaggi di conoscere il russo

Se stai pensando di imparare il russo, ti consiglio di fare un tentativo. Come ho detto sopra, non è così difficile come sembra. E ci sono un sacco di vantaggi che si ottengono quando si impara il russo:

Puoi sperimentare la vera Russia, e non solo come un turista

Puoi leggere la letteratura classica in lingua originale

Puoi ampliare la tua prospettiva sul mondo e ottenere un nuovo punto di vista sulla tua cultura e sulla tua lingua

Migliorerai la tua memoria e le tue capacità di comunicazione

Potrai impressionare i tuoi amici e colleghi quando parli russo

Consigli per chi vuole imparare il russo

Anche se il russo non è così estremamente difficile, non possiamo nemmeno dire che sia facile. Potrai pronunciare qualche frase per le conversazioni di base in poche settimane, per essere davvero fluente ci vorranno anni.

Ecco i miei consigli se il tuo sogno è parlare russo fluentemente:

Parla il più possibile

La grammatica è importante, ma non hai bisogno di una grammatica perfetta per farti capire

Concentrati sull'apprendimento di molte parole nuove

Guarda tanti film e serie tv russe per migliorare la tua comprensione della lingua orale

YouTube

Finché ero in Russia ho ricevuto parecchi complimenti per come parlo. Così, una volta tornato a casa, ho deciso di creare un sito web per aiutare gli stranieri a imparare questa lingua. Successivamente, come parte di questo stesso progetto, ho caricato su YouTube un video nel quale racconto la mia esperienza con questo Paese.

Dopo alcuni mesi, l’algoritmo di YouTube ha iniziato a mostrare il video ai russi… e improvvisamente mi sono ritrovato con migliaia di russi che mi seguono. Oggi. diversi anni dopo, ho più di 100.000 follower! Non me lo sarei mai aspettato!

Ecco il video più visto, nel quale racconto le cose che mi hanno sorpreso più di tutte in Russia. Buon divertimento!

