Esprimere preferenze in russo: qual è la differenza tra “Мне нравится” e “Я люблю”?

Sorseggiando un bicchiere di vino, due amici parlano di come condurre uno stile di vita sano:

- На́до ходи́ть в спо́ртза́л. Но я так не люблю́ бе́гать! (Nàdo khodìt’ v spòrtzàl. No ja tak ne ljubljù bègat’!

- Bisogna andare in palestra. Ma non mi piace affatto correre)

- А мне нра́вится бе́гать, но я терпе́ть не могу́ толпу́ в спортза́ле (A mne nràvitsja bègat’, no ja terpèt’ ne mogù tolpù v sportzàle

- A me piace correre, ma in palestra non sopporto quando c’è tanta gente)

Le espressioni “Я (не) люблю + Acc./inf.”, “Мне (не) нравится + Nom./inf.”, “Я терпеть не могу + Acc./inf.” sono seguite da un verbo all’infinito o da un sostantivo declinato al caso accusativo e si usano quando si descrivono abitudini e opinioni già consolidate, che non si formano nella situazione immediata. In questo contesto, “Я люблю” (io amo/adoro) e “Мне нравится” (mi piace) sono facilmente intercambiabili. Per esempio, se volete sottolineare la vostra passione per una tazza di caffè al mattino, entrambe le opzioni sono valide: “Я люблю пить кофе по утрам” = “Мне нравится пить кофе по утрам”. È ben diverso, invece, se si parla di una persona (o di altri esseri viventi): se si vuole esprimere un gradimento (o una simpatia) verso una persona, si utilizza il verbo “нравиться”; nel caso di sentimenti più profondi, invece, si usa “любить”.

Nel giorno di San Valentino:

Ты мне нра́вишься! Я люблю́ тебя́! (Ty mne nràvish’sja! Ja ljubljù tebjà - Mi piaci! Ti amo!)

Facciamo ora un esempio diverso: tre amiche vanno a ballare in discoteca; l’atmosfera è fantastica, la musica è eccezionale e una di loro chiede:

– Как тебе музыка? (Kak tebè mùzyka? - Cosa ne pensi della musica?)

- Мне очень нравится! (Mne ochen’ nravitsja - Mi piace molto)

- А тебе? (A tebe? - E tu?)

- Ничего особенного. Сойдёт. (Nichego osobennogo. Sojdёt - Niente di speciale, può andare).

Nell’esprimere un giudizio nei confronti di un evento, di solito non si usa il verbo “любить” (amare). Se l'opinione è motivata da una situazione specifica, si dovrebbe dire “Мне нра́вится” (mi piace, al presente) o “Мне понра́вилось” (mi è piaciuto, al passato, forma perfettiva) se l'evento è concluso. Ma se ciò che sta accadendo intorno a voi non vi suscita particolari emozioni, lasciandovi alquanto indifferenti, allora alla domanda “Как тебе?” (Cosa ne pensi? / Che te ne pare?) potete rispondere: “Так себе. Ничего особенного. Сойдёт” (Insomma. Niente di speciale. Può andare)

Tabella 1. Esprimere una valutazione. Caratteristiche grammaticali

Tabella 2. Esprimere opinioni consolidate e preferenze

Tabella 3. Valutare una situazione

