Quali esami di russo possono sostenere gli stranieri e quali sono le differenze?

Il TRKI (ТРКИ), Test di russo come lingua straniera, noto anche all’estero con l’acronimo ToRFL (dall’inglese: Test of Russian as a Foreign Language), è un esame ufficiale con certificazione statale, e con ogni probabilità è il più famoso di tutti. Si può sostenerlo in vari posti del mondo, e anche in Italia.

In Russia, nella certificazione sono impegnate 13 università. E non tutte sono solo a Mosca e San Pietroburgo, i principali centri turistici. Per dare l’esame del ToRFL, si può andare anche a Tomsk, Kazan, Tjumen, Volgograd e altre città.

Il ToRFL ha sei livelli, identici a quelli accettati in altri Paesi (da A1 a C2). Tuttavia, il certificato ToRFL viene rilasciato a partire dal livello B1: si chiama così la prima certificazione (TRKI-I / B1). Di solito è il livello necessario a coloro che entrano nelle università russe. Ma per potersi laureare, accedere a master o dottorati di ricerca, è necessario aumentare il livello al ToRFL-II / B2.

L’esame per tutti e sei i livelli si compone di cinque parti. Quattro di loro, sono uguali al sistema comune europeo: lettura, scrittura, ascolto e conversazione. Solo un quinto è “non standard”: un test chiamato “lessico/grammatica” a scelta multipla.

Si può provare a dare l’esame tutte le volte che si vuole. Il suo costo varia da 5.000 a 6.500 rubli (60-78 euro), a seconda del livello e dell’università. Ma tenete presente che il certificato avrà validità solo di due anni, e per chi volesse sostenere l’esame senza corsi di preparazione, potrebbe essere richiesta una valutazione preliminare: “Se siete un ‘candidato esterno’ vi potrebbe essere richiesta anche una valutazione di un Centro linguistico russo prima di essere iscritti all’esame. Ho dovuto farlo per il secondo certificato TRKI quando mi sono presentato da esterno. Quando ho preso il 3° certificato, invece, avevo già fatto un corso estivo con loro”, afferma il blogger poliglotta Gareth Popkins.

L’Istituto Aleksandr Pushkin negli anni Settanta è diventato la prima istituzione educativa che ha iniziato a formare personale per l’insegnamento del russo come lingua straniera. In questi anni, ha sviluppato un intero sistema di esami: un esame di sei livelli per bambini (A1-C2) e un esame simile per adulti, di russo commerciale (B1-C1) e russo per il turismo internazionale (A1-C1). Tutti sono strutturati grossomodo secondo le stesse linee guida del ToRFL e sono paragonabili alla scala del Consiglio d’Europa. Ad esempio, il livello B1 per Business Russian corrisponde al livello fondamentale nel sistema di test della Camera di commercio e industria di Londra.

Potete sostenere l’esame direttamente presso l’Istituto a Mosca o in uno dei centri partner all’estero, sono disponibili in 15 Paesi, tra cui l’Italia. I prezzi vanno da 3.000 a 6.000 rubli (36-72 euro).

Uno dei principali vantaggi: dopo gli esami dell’Istituto Pushkin si ottengono certificati permanenti. L’Istituto Pushkin offre anche l’esame ToRFL e l’Esame per l’ottenimento della cittadinanza russa, quindi non fate confusione.

Questo (in russo: Экзамен для получения гражданства РФ) è un esame obbligatorio per tutti coloro che richiedono la cittadinanza russa (non è adatto a nessun altro scopo). Per superarlo con successo bisogna rispondere correttamente ad almeno il 60% delle domande.

Poiché si tratta di un esame di Stato ufficiale, separato dal sistema ToRFL, può essere sostenuto solo in alcune istituzioni educative (c’è un elenco per ogni regione) e solo sul territorio russo.

L’esame è considerato di base, corrisponde al livello A2 del ToRFL e ha la stessa struttura: lettura, scrittura, ascolto, conversazione e il test a risposta multipla di lessico/grammatica.

Un frammento di tale test può essere visualizzato qui. Costa circa 4.500 rubli (54 euro).

Telc (acronimo di “The European Language Certificates”) è una società senza scopo di lucro con sede a Francoforte sul Meno, in Germania, e ha oltre 7.500 partner autorizzati in tutto il mondo (ma principalmente in Europa). Telc inizialmente era specializzata in tedesco, ma ora offre certificazioni in altre lingue, incluso il russo.

Il test è destinato a coloro che desiderano confermare le abilità comunicative di base: il livello massimo è B2. È conforme allo standard internazionale e si compone di quattro parti: test scritto (dai 70 ai 150 minuti, a seconda del livello), ascolto (30 minuti), scrittura di un testo (30 minuti) e conversazione, in cui è necessario sostenere un dialogo per 15 minuti su argomenti della vita reale. Un esempio di test può essere visualizzato sul loro sito web.



