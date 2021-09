Giornata Europea delle Lingue, al Collegio San Carlo di Milano si promuove anche il russo

Per la Giornata Europea delle Lingue, che si celebra ogni anno il 26 settembre, il Collegio San Carlo di Milano dà spazio anche al russo. Il 28 settembre si terrà infatti una giornata ricca di workshop e conferenze, durante la quale si darà spazio anche alla lingua di Pushkin: attraverso giochi, musica e altre attività ludiche, si cercherà di avvicinare i ragazzi alla lingua e alla cultura dell’est.

La Giornata Europea delle Lingue, istituita nel 2001 dall’Unione Europa in accordo con il Consiglio d’Europa, è nata con l’obiettivo di promuovere l’importanza dell’apprendimento delle lingue. Il Collegio San Carlo ha deciso quindi di celebrare questa ricorrenza con una serie di eventi, che inizieranno alle ore 8:00 e coinvolgeranno studenti e professori.

“La Giornata Europea delle Lingue rappresenta un momento importante non solo per i nostri ragazzi ma anche per tutti noi: per ricordarci del valore delle lingue, come mezzo per comunicare ma anche come archivio inestimabile di specificità culturali e storiche. Il plurilinguismo è infatti indispensabile per favorire la comprensione interculturale e aiutarci ad avvicinarci al diverso con curiosità e accoglienza”, ha detto Antonella Sacchi, preside dei licei.

Durante i workshop e i laboratori verranno approfondite peculiarità linguistiche e culturali. La giornata si concluderà con il concerto del Coro Brianza che si terrà alle 21 nella Basilica di San Lorenzo a Milano. L’evento è aperto a tutti ed è necessaria l’iscrizione.

Per seguire gli incontri e il concerto, scrivere a: comunicazione@collegiosancarlo.it.

Per maggiori informazioni: www.collegiosancarlo.it

