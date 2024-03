Come fa uno straniero a portare denaro e a pagare in Russia nel 2024?

Dal 2022 non è più possibile utilizzare in Russia le carte Visa, MasterCard e American Express emesse al di fuori del Paese. Vi spieghiamo quali sono i metodi di pagamento e di importazione di valuta ancora disponibili per i turisti e gli uomini d’affari stranieri

Dopo l’imposizione delle sanzioni, le principali società finanziarie internazionali hanno sospeso la funzionalità delle loro carte in Russia. Le carte Visa, MasterCard e American Express emesse in giro per il mondo non possono essere utilizzate per pagare nei negozi o prelevare contanti ai bancomat russi. Per questo motivo, turisti e uomini d’affari devono trovare modi alternativi per spostare il denaro.

1 / Importazione di valuta: 10.000 dollari senza dichiarazione

È possibile portare in Russia dollari, rubli, sterline, euro, yen e altre valute in qualsiasi quantità. Tuttavia, gli importi superiori all’equivalente di 10.000 dollari in contanti al tasso di cambio della Banca Centrale della Federazione Russa il giorno dell’attraversamento del confine devono essere dichiarati. La dichiarazione deve includere l’intero importo trasportato, non solo la differenza che supera il limite.

Se il viaggiatore ha con sé un importo equivalente a più di 100.000 dollari in contanti, sarà necessario giustificare l’origine del denaro. A tal fine, saranno idonei una dichiarazione dei redditi, un atto di donazione, un certificato di eredità. Le stesse regole si applicano non solo al denaro contante, ma anche ad altri strumenti finanziari: cambiali, assegni, titoli in forma documentale. Il denaro su carte e conti bancari non deve essere dichiarato.

I passeggeri con somme superiori a 10.000 dollari passano con le dichiarazioni compilate attraverso il corridoio rosso della dogana. Le sanzioni per la violazione delle regole sono ingenti: fino a un multiplo dell’importo trasportato in eccesso rispetto al limite, oltre alla confisca dei fondi e alla sanzione penale (a seconda della gravità del reato). Le regole sono le stesse sia per le frontiere aeree che per quelle terrestri.

È inoltre opportuno ricordare che il Paese da cui si intende portare denaro in Russia può avere proprie restrizioni sull’esportazione di fondi. I viaggiatori devono quindi tenere conto delle regole di tutti i controlli doganali previsti.

Se successivamente si prevede di lasciare la Russia, sarà necessario chiarire in anticipo quali limiti all’esportazione di denaro contante saranno in vigore alla data di partenza. Al momento della pubblicazione del testo è in vigore un divieto di esportazione di valuta estera contante superiore all’equivalente di 10.000 dollari; è possibile esportare rubli per importi superiori, ma è necessario dichiararli.

I minorenni sono considerati passeggeri a parte, il contante può essere distribuito tra loro e i genitori entro i limiti stabiliti. Quindi, ad esempio, se una famiglia composta da mamma, papà e figlio piccolo viaggia, può portare fino a 30.000 dollari in contanti senza dichiarazione.

2 / Uno straniero può aprire un conto in una banca russa

Per effettuare un trasferimento di denaro in Russia e poi pagare all’interno del Paese, è possibile aprire un conto in una banca russa, che emetterà una carta del sistema di pagamento russo MIR. I cittadini stranieri hanno il diritto di aprire conti nelle banche russe in qualsiasi valuta se la banca ha la licenza appropriata. Tuttavia, in generale, le banche possono effettuare transazioni in valuta estera solo in dollari e in euro.

Per aprire un conto, lo straniero deve fornire alla banca dati e documenti personali:

– passaporto o documento d’identità,

– una traduzione autenticata di questo documento in russo,

– visto o carta d’immigrazione.

Dal luglio 2023, i cittadini dei Paesi della CSI (Comunità degli Stati Indipendenti), degli Emirati Arabi Uniti, della Turchia, della Cina, dell’India e di alcuni altri Paesi possono inviare i documenti a distanza, attraverso una banca intermediaria nel loro Paese. La banca locale riceve i documenti necessari dal cliente, li controlla e li invia alla banca russa.

Prima di trasferire fondi su un conto in una banca russa, è necessario verificare con la banca mittente se effettua trasferimenti in Russia, chiarire l’importo della commissione e prepararsi a eventuali ritardi nella transazione. Inoltre, in Russia sarà possibile ricevere un bonifico in contanti solo dopo averlo convertito in rubli. Il prelievo di contanti di valuta estera da un conto russo può essere effettuato solo dai fondi ricevuti sul conto prima del 9 marzo 2022, ed entro i limiti di 10 mila dollari o euro.

Se uno straniero intende aprire un conto bancario e ricaricarlo quando è già in Russia, può farlo nelle grandi banche più conosciute. Potrà aprire un conto, ottenere una carta MIR e depositare immediatamente i contanti in dollari o euro portati con sé, che verranno convertiti in rubli. In seguito, potrete pagare con la vostra carta MIR come di consueto e collegarla a qualsiasi servizio online, come taxi, consegna di cibo e così via.

Se volete trasferire fondi sul vostro conto russo dall’estero attraverso il sistema SWIFT, vale la pena di prestare attenzione alle banche che non sono state sottoposte a sanzioni più dure e non sono state scollegate dallo SWIFT. In ogni caso specifico è necessario verificare se la banca estera lavora con la Russia, se la banca russa accetta pagamenti tramite SWIFT, l’importo della commissione, gli importi minimi e la valuta del trasferimento (alcune banche non accettano dollari ed euro, ma accettano lo yuan), nonché la durata dell’operazione (di solito la commissione è dell’1-5%, e in termini di tempo servono fino a sette giorni lavorativi).

3 / Servizi finanziari per il trasferimento di denaro in Russia

Per i trasferimenti di denaro in Russia è possibile utilizzare anche servizi di pagamento come Koronapay e Unistream (funziona principalmente con i Paesi della CSI, tra i Paesi europei l’elenco delle controparti comprende Grecia, Cipro e Serbia; il servizio non funziona con Stati Uniti e Canada), ma prima della transazione è necessario verificare sul sito ufficiale se il servizio funziona ancora con il Paese di invio, l’importo della commissione e il limite del trasferimento. Per i trasferimenti dall’Europa e dal Regno Unito c’è il servizio Profee, che non funziona negli Stati Uniti.

Un altro servizio, YuMoney, rilascia carte Mir istantanee gratuite ai turisti stranieri direttamente all’aeroporto Sheremetjevo di Mosca o nei suoi uffici di Mosca, San Pietroburgo e Nizhnij Novgorod. Per accelerare il processo, è possibile registrarsi al servizio online prima di arrivare in Russia. Un turista può cambiare la valuta all’aeroporto e accreditare i rubli ricevuti senza commissioni sulla propria carta tramite uno sportello automatico di Sberbank. È possibile depositare fino a 15.000 rubli in una sola volta e fino a 600.000 rubli al giorno.



