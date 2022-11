​​I cinque migliori appartamenti in affitto a Mosca (FOTO)

1 / Attico in centro città - 3 milioni di rubli al mese (50.000 euro circa)

Questo appartamento di sei stanze con interni unici si trova nel palazzo del mercante Polovinkin, in una strada molto rinomata della città, via Prechistenka. Nelle vicinanze ci sono la Cattedrale di Cristo Salvatore, il Museo Pushkin e numerosi ristoranti e teatri.

L'appartamento occupa diversi piani. Al quarto piano ci sono una camera da letto con caminetto e bagno, un guardaroba, uno studio, una camera da letto per bambini e diverse altre stanze.

Al quinto piano si entra in un ampio soggiorno sormontato da una cupola di vetro, con angolo bar e caminetto a legna.

Il sesto piano dispone di tre camere da letto, un hammam, una sala massaggi e una lavanderia. È inoltre possibile accedere a una terrazza aperta con vista sul centro storico della città.

L'appartamento presenta un mix di mobili antichi e moderni, molti dei quali realizzati su misura con materiali naturali provenienti da tutto il mondo.

La casa è dotata di un cortile recintato con parcheggio, parco giochi per bambini e guardie di sicurezza.

Superficie: 650 m²

Indirizzo: Via Prechistenka 27

2 / Moderno appartamento con giardino - 2.800.000 rubli al mese (45.000 euro circa)

Questo luminoso appartamento occupa il piano terra di un palazzo nel complesso residenziale "Butikovskij, 5". Nelle vicinanze si trovano il Parco Gorkij, il Giardino Neskuchnyj e il complesso Museon, tutti raggiungibili a piedi.

La casa, con giardino interno (un vero lusso in una metropoli come Mosca), è dotata di vetrate panoramiche e dettagli decorativi in marmo naturale, legno pregiato ed elementi d’autore in metallo. L'appartamento ha inoltre alti soffitti (3,4 metri) e un caminetto.

Lo superficie è suddivisa in un soggiorno con cinema privato, sala da pranzo, ampia cucina, tre camere da letto, camera degli ospiti, lavanderia e zona guardaroba.

Ciliegina sulla torta: oltre al parcheggio sotterraneo e c’è anche una piscina.

Superficie: 350 m², giardino: 278 m²

Indirizzo: Butikovskij pereulok 5

3 / Attico in un grattacielo staliniano - 2.500.000 rubli al mese (40.000 euro circa)

All’interno del grattacielo che ospita il famoso Hotel Ucraina, costruito nel 1953-1957 insieme alle Sette Sorelle di Stalin, c’è un attico su tre livelli. L'appartamento è rifinito in stile Art Déco con marmo italiano e legno naturale.

Al primo piano dell'attico si trovano un ampio ingresso, un guardaroba, un grande soggiorno con caminetto, una cucina-sala da pranzo, la camera da letto principale con bagno privato e un secondo guardaroba. Ci sono poi una camera da letto per gli ospiti e un ampio balcone con vista panoramica sul fiume Moscova e su Moscow City, il quartiere degli affari di Mosca.

Al secondo piano dell’appartamento si trovano una cucina-soggiorno, un bagno e una lavanderia; al terzo invece c’è un open-space con una parete finestrata e accesso alla terrazza.

Superficie: 507,8 m²

Indirizzo: Kutuzovskij Prospekt, 2/1. 2/1

4 / Appartamenti al Cremlino - 2.050.000 rubli al mese (33.000 euro circa)

Questo appartamento è per coloro che sognano di vivere vicino alla Piazza Rossa. Impossibile immaginare una posizione migliore! Il quadrilocale si trova all'interno del Four Seasons Hotel, letteralmente a due passi dalla Piazza Rossa, dalla Cattedrale di San Basilio, dal Museo Storico e dal Giardino di Alessandro. Dalle finestre si vede il Teatro Bolshoj!

Gli interni dell’appartamento sono in stile minimalista, con il soggiorno unito alla cucina, tre camere, un ufficio e diversi armadi e ripostigli. L’immobile è dotato di una terrazza privata.

Superficie: 227 m²

Indirizzo: Via Okhotnyj Rjad 2

5 / Attico con terrazza panoramica - 2.000.000 di rubli al mese (32.000 euro circa)

Questo attico su tre livelli si trova al 38°, 39° e 40° piano di un edificio in via Mosfilmovskaja. Nelle vicinanze c’è uno dei più grandi studi cinematografici del Paese, Mosfilm.

L'appartamento dispone di una terrazza panoramica da dove si può vedere l'Università Statale di Mosca, il Cremlino, la Cattedrale di Cristo Salvatore, il Monastero di Novodevichij… insomma, tutta Mosca! Sulla terrazza si trova un'area barbecue con un tavolo da pranzo. E c'è pure un telescopio per osservare le stelle di notte!

L'appartamento dispone anche di un caminetto, di un pianoforte a coda bianco e di un lucernaio nel soffitto dell'ultimo piano.

E se contemplare il cielo con la musica classica non è abbastanza, ci si può rilassare nella sauna per sei persone e nella sala da biliardo.

Superficie: 500 m²

Indirizzo: Via Mosfilmovskaja 70

LEGGI ANCHE: Com’era un tipico appartamento sovietico

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese







Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale