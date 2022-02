Yandex cresce ancora: il gigante digitale russo ha visto aumentare i ricavi del 54% nel 2021

Anton Belitskij/Global Look Press

Yandex, il gigante digitale russo analogo a Google, a capo di una rete che comprende il principale motore di ricerca del paese, un mercato online e servizi di taxi e consegna di cibo a domicilio, nel 2021 ha visto le sue entrate totali raggiungere quota 356,2 miliardi di rubli (4,145 miliardi di euro): il 54% in più rispetto all’anno precedente. Lo ha rivelato la società nella sua dichiarazione finanziaria annuale.

In dettaglio, Yandex ha registrato un aumento del 27% delle entrate pubblicitarie, ammontate a 166,62 miliardi di rubli (1,93 miliardi di euro). È inoltre riuscito a consolidare la sua leadership come primo motore di ricerca in Russia, con una quota del 59,8%. Nella seconda metà del 2021, questo indicatore è addirittura salito al 60,2%. Inoltre, le entrate relative al servizio taxi sono cresciute del 94% e hanno raggiunto i 131,57 miliardi di rubli (1,53 miliardi di euro). Anche il numero di corse è aumentato del 50%.

Ma l’azienda non ha intenzione di fermare la sua corsa e prevede di aumentare ulteriormente gli introiti e portarli a 490-500 miliardi di rubli (5,7-5,8 miliardi di euro) nel 2022. Come si legge nel report, queste previsioni sono tuttavia soggette a revisione a seconda dell’evoluzione della situazione e del possibile impatto economico della pandemia.

