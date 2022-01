La Danieli cresce in Russia: siglato nuovo contratto per un maxi progetto a Magnitogorsk

Russia Beyond

Costruirà quattro forni di riscaldo per l'impianto produttivo della ditta MMK. L'importo totale del progetto, che verrà realizzato in cinque anni, supera i 100 milioni di euro

L’italiana Danieli e la russa MMK costruiranno quattro nuovi forni di riscaldo a Magnitogorsk, per un progetto il cui importo totale supera i 100 milioni di euro. La notizia è stata diffusa con una nota stampa. Il contratto è stato siglato da Pavel Shilyaev, amministratore delegato di MMK (Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC) e da Antonello Colussi, presidente di Danieli Russia. La cerimonia di sottoscrizione si è svolta alla presenza dell’ambasciatore italiano nella Federazione Russa Giorgio Starace.

L’azienda italiana Danieli, leader nelle tecnologie per la metallurgia, fornirà quindi i principali equipaggiamenti tecnologici e i servizi di supervisione e avviamento per i nuovi forni ​​di riscaldo per il treno nastri 2000 dell’impianto produttivo di Magnitogorsk. Il primo forno verrà avviato nel 2023, il quarto nel 2026.

“Apprezziamo particolarmente la fiducia di MMK nella scelta di Danieli per lo sviluppo di tecnologie innovative nell’ambito della metallurgia verde”, ha riferito Antonello Colussi, presidente di Danieli Russia, sottolineando che si tratta di un progetto che premia, fra le varie cose, anche la sostenibilità ambientale. Così come hanno fatto sapere dall’azienda, infatti, verranno installati bruciatori di nuova generazione che consentiranno una significativa riduzione di NOx nell’atmosfera.

“La tecnologia di Danieli Centro Combustion, unità del gruppo Danieli con sede a Genova e centro di eccellenza mondiale per i forni di riscaldo e trattamento, consentirà una migliore qualità del riscaldamento, una maggiore affidabilità degli equipaggiamenti e una riduzione del consumo di combustibile. Il risparmio energetico raggiungerà il 15%”, si legge nella nota.

Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC è un’azienda leader tra i produttori di acciaio nella Federazione Russa e nel mondo, con un importante impianto integrato dove vengono gestite tutte le fasi di lavorazione, dalla preparazione del minerale al prodotto finito. Il “treno nastri 2000” al quale verranno applicati i forni Made in Italy è stato realizzato da MMK nel 1994 ed è ad oggi uno degli impianti più efficienti al mondo, con una produttività annua di circa 6 milioni di tonnellate di nastri laminati a caldo.

