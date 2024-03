Qual è la stazione della metropolitana di Mosca che ha cambiato nome più volte?

Russia Beyond

La stazione “Okhotnyj Rjad”, aperta nel 1935, prese il nome dal vicino mercato dove un tempo si vendeva selvaggina. Nel 1955 questa fermata fu intitolata a Kaganovich e ribattezzata “imeni Kaganovich”.

L’eminente politico sovietico Lazar Kaganovich aveva guidato la risistemazione urbanistica di Mosca voluta da Stalin e la costruzione delle prime linee della metropolitana. Negli anni tra il 1935 e il 1955, la metropolitana della capitale portava il suo nome, ma quando la metropolitana fu intitolata a Lenin, a Kaganovich rimase soltanto una stazione.

Nikolaj Kubeev/TASS Nikolaj Kubeev/TASS

Già nel 1957, tuttavia, con la destalinizzazione, il politico veniva sollevato da tutti gli incarichi e perdeva anche la stazione in suo onore. Per diversi anni dunque la stazione nel centro di Mosca avrebbe riacquistato il suo nome precedente e solo nel 1961 si sarebbe trasformata in “Prospekt Marksa” (Corso Marx).

Boris Babanov/Sputnik Boris Babanov/Sputnik

Il nome del filosofo tedesco è rimasto legato a questa stazione della metro per quasi trent'anni. Solo nel 1990 “Okhotnyj Ryad” ha riacquistato il suo nome storico.



