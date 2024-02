“Non credere ai tuoi occhi!”. Una mostra da non perdere sui giochi d’illusione nell’arte

Russia Beyond

Nature morte che in realtà sono servizi da tè, bicchieri dove sembra che si siano posate le mosche, biscotti e funghi che paiono da mangiare e invece… E se non avete modo di andare fino a Kazan, guardate queste opere nella nostra gallery!

Sembra un bicchiere con le mosche dentro, no? No, non lo è. È un bicchiere con delle mosche disegnate sopra! Gli artisti del XVIII e XIX secolo hanno realizzato molti scherzi di questo tipo…

Questa natura morta naturalistica è stata dipinta da Grigorij Teplov nel 1737.

Questa libreria del XIX secolo era dotata di fodere tagliate e rivestite in pelle.

Guardate da vicino questi libri falsi!

Sembra un cestino in corteccia di betulla pieno di funghi appena raccolti, vero? Solo che non sono funghi, ma il coperchio. E l’intero oggetto è un cestino di cartone per il cucito. Fine del XIX secolo

Non si tratta di una natura morta, ma di un di un servizio da tè per due persone. Prodotto a metà del XIX secolo presso la Fabbrica Imperiale di Porcellana.

E non si tratta di una pila di biscotti Einem (oggi “Krasnyj Oktjabr”; “Ottobre Rosso”), ma di una scatola a forma di biscotto, con tanto di coperchio. Tale oggetto affascinante è stato realizzato dalla fabbrica. M.S. Kuznetsov alla fine del XIX secolo.

La mostra “Не верь глазам своим”. Иллюзии в искусстве”, ossia “Non credere ai tuoi occhi. Le illusioni nell’arte” è visitabile dal 22 febbraio al 29 settembre 2024 al Centro Ermitage di Kazan, nel Tatarstan. Per info

LEGGI ANCHE: Guida fotografica ai dieci luoghi più belli di Kazan, la capitale del Tatarstan

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale