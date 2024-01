Il direttore uscente degli Uffizi spera in una veloce ripresa dei legami culturali con la Russia

“Sono molto orgoglioso di aver aperto il Museo delle Icone Russe. È successo in un momento storico molto particolare. E la nostra sala degli autoritratti ha anche opere di artisti russi. Gli Uffizi preservano l’accesso alla grande cultura russa e la fanno conoscere, anche se ora molte persone non possono permettersi di accedervi, perché non viaggiano, e la collaborazione diretta con i musei russi e le mostre congiunte sono impossibili. Speriamo che questo finisca presto. Spero che le relazioni tra i nostri Paesi possano tornare a fiorire, come hanno sempre fatto”, ha dichiarato il direttore uscente della Galleria degli Uffizi Eike Schmidt in un’intervista esclusiva al corrispondente dell’agenzia di stampa russa Tass.

Eike Schmidt CC BY-SA 4.0 CC BY-SA 4.0

Di origini tedesche, Schmidt ha ottenuto la cittadinanza italiana a fine novembre 2023. “Grandi progetti e idee per Capodimonte. Ne ho discusso oggi con il neo direttore Eike Schmidt”, ha scritto il 3 gennaio 2024 sui social il ministro italiano della Cultura Gennaro Sangiuliano, dopo aver incontrato Schmidt, che succederà alla guida del museo di Capodimonte al francese Sylvain Bellenger.

