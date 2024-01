Indovina lo scrittore russo! 2ª puntata

Ecco gli indizi:

1. Ha usato più di 50 pseudonimi, alcuni dei quali parecchio strani, ad esempio, Dado N.9, Uomo senza milza e Ortica.



2. Adorava gli animali e amava particolarmente il bassotto tedesco, cane che egli stesso definiva “un misto tra un cane bastardo e un coccodrillo”. A casa ne aveva due.



3. All’inizio della sua carriera letteraria, per campare, per 5 anni ha scritto libri per altri autori.



LEGGI ANCHE: Gli scrittori russi e l’origine dei loro cognomi



4. È tra i tre autori più amati dai cineasti. In una speciale classifica del 2010, il numero di adattamenti cinematografici delle sue opere letterarie risultava di 287. Prima di lui solo William Shakespeare (768) e Stephen King (320).



5. Ha inventato una regola che ancora oggi è un punto di riferimento per gli sceneggiatori e i drammaturghi. In breve può essere sintetizzata come segue: “Se all’inizio di una pièce c’è un fucile appeso al muro,

alla fine sparerà sicuramente”.



CLICCA QUI PER SCOPRIRE DI CHI SI TRATTA



LEGGI ANCHE: Indovina lo scrittore russo! 1ª puntata



Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale