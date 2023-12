Prenotatevi (gratis) al concerto “Il gran tour in Italia di Mikhail Glinka” del 21 dicembre a Roma!

Russia Beyond

La magia della musica classica in attesa del Natale, e come anticipazione delle grandi celebrazioni per il 220° anniversario dalla nascita del grande compositore russo, che si terranno nel 2024

Si apre una serie di eventi dedicati ai 220 anni dalla nascita del grande compositore russo Mikhail Glinka (1804-1857). L’anniversario sarà ampiamente celebrato in Russia e in altri Paesi nel corso del 2024, visto che il “padre” della musica classica russa, l’autore della prima opera lirica nazionale, “Una vita per lo zar”, e il fondatore del genere della romanza russa, nacque il 1º giugno 1804.

Il 21 dicembre 2023, alle ore 18.30, la Casa Russa di Roma (Piazza Benedetto Cairoli 6) vi invita a un concerto, con la partecipazione di musicisti russi e italiani, che è allo stesso tempo Concerto di Natale e anticipazione delle grandi celebrazioni in onore di Glinka.

Il compositore peraltro ebbe rapporti molto stretti con l’Italia, dove visse dal 1830 al 1833. In quel periodo visitò numerose città, fra cui Genova, Roma, Napoli, soggiornò sul Lago di Como, e diede un enorme contributo al rafforzamento dei legami culturali tra la Russia e l’Italia, inventando il fenomeno unico del “bel canto russo”, una felice combinazione del “bel canto” italiano con la canzone russa. Il noto critico Vladimir Stasov, confrontando la musica di Glinka con i versi di Pushkin, dichiarò: “Entrambi hanno creato una nuova lingua russa; uno in poesia, l’altro in musica”.

Alcune composizioni del periodo italiano di Mikhail Glinka saranno eseguite alla Casa Russa di Roma dagli insegnanti dell’Accademia Russa di Musica Gnesin, Aleksej Koshvanets (violino), Dmitrij Khakhamov (violino), da Piero Massa (viola), Alberto Senatore (violoncello), Luigi Lamberti (contrabbasso), Luca Martingano (corno), Mario Brusini (fagotto), Stella Gifuni (arpa), nonché dall’ideatore del progetto, Giovanni Rea (pianoforte). Il project manager è Emanuela Chiumeo.

L’ingresso è gratuito, la prenotazione è obbligatoria. Potete prenotarvi a questo link. Portate con voi un documento di identità da esibire all’entrata.

