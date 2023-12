Siete a Bari? Non perdetevi il 19 dicembre il coro russo “Unione delle donne ortodosse”

Russia Beyond

Lo spettacolo è previsto alle ore 20 nella Chiesa di San Giuseppe, in largo Monsignor Curi 17, nel Rione Madonnella. Il coro, proveniente dalla città di Dmitrov, sarà accompagnato da altri importanti musicisti

Gli scambi di tradizioni culturali tra Bari e la Russia sono radicati nella storia millenaria, e numerose edizioni del Festival dell’Arte russa a Bari e del Festival dell’Arte Pugliese a Mosca hanno contribuito a superare qualsiasi difficoltà, e a mantenere sempre vivo e dinamico il dialogo, preservando un immenso patrimonio artistico per le future generazioni.

Il Cesvir (Centro Economia e Sviluppo Italo-Russo), presieduto da Rocky Malatesta, e il partner russo Centro dei Festival cinematografici e programmi internazionali di Mosca, guidato da Tatiana Shumova, a dispetto di tutto non hanno rinunciato all’appuntamento consolidato con le attività artistiche bilaterali. E in queste settimane una serie di iniziative si svolgeranno in diverse regioni italiane.

Quella organizzata a Bari, in occasione della festività ortodossa di San Nicola, prevede il 19 dicembre 2023 alle ore 20.00, nella Chiesa di San Giuseppe, in largo Monsignor Curi 17, nel Rione Madonnella, il Concerto di musica Sacra e classica, russa ed europea con l’esibizione del Coro russo “Unione delle donne ortodosse” della Città di Dmitrov.

L’evento è impreziosito dalla presenza della solista Maria Pakhar, soprano dei Teatri di Mosca Bolshoj ed Accademico Musicale Stanislavskij e Nemirovich-Danchenko e di tre giovani musicisti pugliesi dal grande talento: Cosmaola Antonella Nitti (violoncello), Francesco Paolo D’Alessandro (violino) e Annastella Caragiulo (organo).

