“La Bellezza della Santità e la Santità della Bellezza”: icone in mostra fino al 31 dicembre

Questa piccola icona pieghevole dell’Arcangelo Michele fu acquistata nel 1912, come regalo ai suoi figli, dal Granduca Konstantin Konstantinovich, zio dell’imperatore Nicola II.

L’icona fu realizzata nel laboratorio dei mercanti Olovjanishnikov, che nel 1909 furono nominati fornitori ufficiali della Corte imperiale di articoli religiosi e icone con cornici.

Gli Olovjanishnikov cercavano di promuovere una propria visione dello stile Art Nouveau, “alleggerendo” le decorazioni e privilegiando la semplicità.

Le cornici di altri gioiellieri, di solito, abbondavano in smalto e pietre preziose, e il nimbo del santo, raffigurato nell’icona, era in rilievo. In questo caso, invece, il nimbo è piatto e il fondo è smaltato. I motivi e le iscrizioni sulle antine sono incisi.

Questa e altre magnifiche icone dalle preziose cornici si possono ammirare alla mostra “La Bellezza della Santità e la Santità della Bellezza” (“Красота святости и святость красоты”; per info) del Museo Fabergé di San Pietroburgo, che resterà aperta fino al 31 dicembre 2023.





