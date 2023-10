Sette dipinti del Museo dell’Impressionismo russo da vedere assolutamente

Russia Beyond

Questo giovane museo moscovita è ospitato nell’ex deposito di farina e zucchero della fabbrica di dolciumi “Bolshevik”, ristrutturato dallo studio britannico John McAslan + Partners. Oggi è possibile vedere come i grandi maestri russi a cavallo tra il XIX e il XX secolo abbiano lavorato e sperimentato con lo stile impressionista

1 / Konstantin Korovin, “Nel parco”, 1880

Museo dell’Impressionismo russo Museo dell’Impressionismo russo

Opera giovanile del maestro, nella lavorò così finemente con i tratti da riuscire a trasmettere la sensazione delle foglie che ondeggiano al vento.

2 / Valentin Serov, “Finestra”, 1886

Museo dell’Impressionismo russo Museo dell’Impressionismo russo

Chi ricorda il famoso dipinto di Serov “Alla finestra. Ritratto di O.F. Trubnikova”? Raffigurava la sua futura moglie. Questo quadro è un’elaborazione di quel ritratto, che risulta sorprendentemente più leggero e voluminoso. Il quadro è pieno di aria e di attesa per l’incontro con la sua amata.

LEGGI ANCHE: Venti finestre nella pittura russa (FOTO)

3 / Konstantin Juon, “Le porte del Cremlino di Rostov”, 1906

Museo dell’Impressionismo russo Museo dell’Impressionismo russo

In questo primo lavoro impressionista, Juon, che si ispirava alle antiche città russe, dipinge le antiche porte da vicino, e chi guarda l’opera vede il bagliore del sole giocarci sopra.

4 / Mikhail Shemjakin, “Ragazza in abito da marinaio (Sonechka)”, 1910

Museo dell’Impressionismo russo Museo dell’Impressionismo russo

Come il suo maestro Valentin Serov, Shemjakin preferì il ritratto ad altri generi. E mentre si sa molto della “Ragazza con le pesche” di Serov, non sappiamo nulla di questa giovane, a parte il suo nome.

5 / Nikolaj Klodt, “Stagno coperto”, 1910

Museo dell’Impressionismo russo Museo dell’Impressionismo russo

L’artista era preoccupato: i critici gli rimproveravano l’impressionismo dei suoi dipinti. Eppure i suoi paesaggi della natura russa con tutto il suo verde sono tutti realizzati in questo stile quasi impeccabile.

6 / Nikolaj Bogdanov-Belskij, “Estate”, 1911

Museo dell’Impressionismo russo Museo dell’Impressionismo russo

Il famoso ritrattista pietroburghese si recava ogni estate in campagna “per lavorare su ciò che aveva nel cuore”. È così che è nato questo quadro: un interno in cui il paesaggio è visto attraverso la finestra.

7 / Vasilij Polenov, “In Crimea”, 1912

Museo dell’Impressionismo russo Museo dell’Impressionismo russo

Il maestro si recò più di una volta in Crimea per curarsi e allo stesso tempo per confrontare la natura con quella dipinta dal grande Ivan Ajvazovskij e dal suo allievo Isaac Levitan.



LEGGI ANCHE: Dieci quadri di Vasilij Polenov che dovete conoscere e andare ad ammirare

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale