Quali attori di Hollywood sarebbero più adatti a interpretare i vari zar russi?

Nel prossimo “Napoleon” di Ridley Scott (uscita in Italia: 23 novembre 2023), l’imperatore russo Alessandro I è interpretato dal giovane Édouard Philipponnat. È bravissimo, ma noi abbiamo altre idee sul cast dei sovrani russi

1 / John Turturro – Ivan il Terribile

Giacomo Battiato/11 Marzo Film, 2019; Galleria Tretjakov Giacomo Battiato/11 Marzo Film, 2019; Galleria Tretjakov

A parte l’ovvia somiglianza facciale, John Turturro ha interpretato magistralmente una serie di ruoli da cattivo, il che si addice molto all’immagine popolare del temibile zar russo.

2 / Nicholas Cage – Pietro il Grande

Stephen Campanelli/VMI Worldwide, 2019; Hamburger Kunsthalle Stephen Campanelli/VMI Worldwide, 2019; Hamburger Kunsthalle

Il re dei personaggi sregolati, spiritosi e in parte isterici, Nicholas Cage potrebbe interpretare bene Pietro il Grande, il riformatore della vita russa, bevitore sfrenato e donnaiolo, nonché uomo dai baffi importanti.

3 / Michael Shannon – Paolo I

Jon Kopaloff/Getty Images; Dominio pubblico Jon Kopaloff/Getty Images; Dominio pubblico

La spiccata somiglianza facciale non è l’unica cosa che ci ha fatto pensare a Michael Shannon come interprete adatto per Paolo I. L’interpretazione di Shannon nella serie “Boardwalk Empire - L’impero del crimine” ce ne dà la certezza: potrebbe interpretare un genio tormentato, incline a scoppi d’ira, quale era l’imperatore Pavel Petrovich.

4 / Meryl Streep – Caterina la Grande

Legion Media; Kunsthistorisches Museum Legion Media; Kunsthistorisches Museum

Per quanto Helen Mirren sia stata maestosa nel ruolo di Caterina la Grande nell’omonima serie del 2019, continuiamo a pensare che l’atteggiamento davvero regale di Meryl Streep sarebbe stato perfetto per questo ruolo.

5 / Jude Law – Nicola I

Legion Media; Museo Ermitage Legion Media; Museo Ermitage

Il personaggio di Jude Law sullo schermo è molto lontano dall’immagine e dal carattere di Nicola I. Nella vita reale, Nicola era un duro perfezionista e un comandante spietato. Ma la somiglianza nel loro aspetto è notevole.

6 / Colin Firth – Alessandro II

Rupert Everett/BBC Films, 2018; Library and Archives Canada Rupert Everett/BBC Films, 2018; Library and Archives Canada

In uno dei suoi film, Colin Firth assomiglia così tanto ad Alessandro II da essere sbalorditivo.

7 / David Beckham – Alessandro III

Europa Press/Getty Images; Dominio pubblico Europa Press/Getty Images; Dominio pubblico

Una delle scelte di cast più azzardate mai fatte.

8 / Hugh Laurie – Nicola II

Armando Iannucci/HBO, 2022; Dominio pubblico Armando Iannucci/HBO, 2022; Dominio pubblico

Uno degli attori più caustici in circolazione farebbe sicuramente un ottimo lavoro nell’interpretare l’ultimo imperatore russo, che amava le battute a effetto.

***

BONUS

Leonardo DiCaprio – Lenin

Gareth Cattermole, Universal History Archive/Getty Images Gareth Cattermole, Universal History Archive/Getty Images

Speriamo che un giorno arrivi il momento giusto!



