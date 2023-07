I dieci dipinti più famosi del neoclassicismo russo

Russia Beyond

Sognatori e idealisti si unirono intorno alla rivista “Mir iskusstva” e, attingendo all’antichità, diedero impulso a un nuovo stile in pittura

A cavallo tra il XIX e il XX secolo, gli artisti di maggior talento del loro tempo si rivolsero all’antichità e al Rinascimento alla ricerca di un nuovo linguaggio artistico. Nacque così un nuovo stile, il Neoclassicismo russo, in contrapposizione al realismo dei Peredvizhniki (gli Itineranti) e ai temi sociali dell’arte.

Gli aderenti a questo nuovo movimento erano idealisti e sognatori, che si riunivano intorno alla rivista “Mir iskusstva” (“Il mondo dell’arte”) con un’unica visione estetica. Tra i nomi più noti, gli artisti Lev Bakst, Zinaida Serebrjakova, Aleksandr Samokhvalov, Kuzma Petrov-Vodkin e persino Kazimir Malevich!

Uscirono dall’ambito della pittura accademica, dedicandosi alla grafica libraria, al design e all’architettura, alla scenografia (guardate i costumi e le scenografie dei balletti di Djaghilev!).

Lev Bakst. “Antico terrore”, 1908

Lev Bakst Lev Bakst

Boris Kustodiev. “Ritratto di René Nothaft”, 1909

Boris Kustodiev Boris Kustodiev

Valentin Serov. “Il rapimento di Europa”, 1910

Valentin Serov Valentin Serov

Zinaida Serebrjakova. “La bagnante”, 1911

Zinaida Serebrjakova Zinaida Serebrjakova

Aleksandr Jakovlev e Vasilij Shukhaev. “Autoritratti (Arlecchino e Pierrot)”, 1914

Aleksandr Jakovlev e Vasilij Shukhaev Aleksandr Jakovlev e Vasilij Shukhaev

Kuzma Petrov-Vodkin. “Madre”, 1915

Kuzma Petrov-Vodkin Kuzma Petrov-Vodkin

Konstantin Somov. “Ritratto di Mefodij Lukjanov”, 1928

Konstantin Somov Konstantin Somov

Aleksandr Samokhvalov. “La ragazza in maglietta”, 1932

Aleksandr Samokhvalov Aleksandr Samokhvalov

Kazimir Malevich. “Autoritratto (L’artista)”, 1933

Kazimir Malevich Kazimir Malevich

Aleksandr Dejneka. “Piena libertà”, 1944

Aleksandr Dejneka Aleksandr Dejneka

La mostra “Вдохновленные классикой. Неоклассицизм в России” (“Ispirati dai classici. Il neoclassicismo in Russia”) è in corso all’edificio Benoit del Museo Russo di San Pietroburgo fino all’11 settembre 2023. Per info.

LEGGI ANCHE: Dieci dipinti di Aleksandr Dejneka che tutti devono conoscere

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale