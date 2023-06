Ecco i finalisti della XIV edizione del Premio letterario italo-russo “Raduga”

Si tratta di venti giovani divisi in quattro categorie, tra autori e traduttori. I partecipanti erano 365, in crescita rispetto allo scorso anno, per una manifestazione che punta a rafforzare, per mezzo dei valori umanistici, i rapporti culturali tra l’Italia e la Federazione Russa

Sono stati annunciati i venti giovani scrittori e traduttori finalisti della XIV edizione del Premio letterario italo-russo “Raduga”, organizzato dal 2010 dall’Associazione Conoscere Eurasia e dall’Istituto Letterario A.M. Gorkij.

I finalisti, cinque per ciascuna delle due categorie (Giovane narratore dell’anno e Giovane traduttore dell’anno) per entrambe le lingue, sono stati scelti tra 365 candidati, un numero di partecipanti in leggero aumento rispetto alla scorsa edizione, segno che la cultura umanistica è in grado di superare ogni tipo di ostacolo.

I finalisti italiani e la loro giuria

I finalisti della sezione italiana dedicata ai giovani narratori sono Tommaso Cavani, Emilia De Rango, Veronica Dolcini, Giovanni Di Paola e Luigi Remo Parente; mentre i giovani traduttori sono Elisabetta Basile, Chiara Boarina, Sara Ceruso, Laura Gelfi ed Eleonora Mancinelli.

La giuria nazionale italiana è composta dal presidente Carlo Feltrinelli (Presidente del Gruppo Feltrinelli e della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli), da Biagio Goldstein Bolocan (scrittore specializzato in editoria scolastica e romanziere), da Stefano Garzonio (Professore ordinario fuori ruolo di Lingua e Letteratura Russa presso l’Università di Pisa), da Maria Pia Pagani (professoressa dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e autrice di saggi sul teatro russo) e da Giuliano Pasini (comunicatore e scrittore).

I finalisti russi e la loro giuria

I cinque giovani narratori russi finalisti sono Evgenij Bodrjaev, Uljana Frolova, Aleksej Kolesnikov, Aleksandra Shalashova e Ruslan Vorobjov; mentre i giovani traduttori sono Ekaterina Lobkova, Ekaterina Mikheeva, Anna Perova, Darija Prochodskaja e Svetlana Smaleva.

La giuria nazionale russa è composta dal presidente Boris Tarasov (professore ordinario, direttore del Dipartimento di Letteratura straniera dell’Istituto Letterario A.M. Gorkij), da Nina Litvinets (scrittrice, critica letteraria e traduttrice), da Elena Pasternak (docente alla Facoltà di Filologia dell’Università Statale di Mosca Lomonosov, presidente della Fondazione Boris Pasternak), da Evgenij Solonovich (poeta, traduttore e professore emerito dell’Istituto Letterario A.M. Gorkij), da Aleksej Varlamov (scrittore e filologo, rettore dell’Istituto Letterario A.M. Gorkij) e da Anna Jampolskaja (traduttrice, filologa e professore presso l’Istituto Letterario A.M. Gor’kij).

Cos’è il premio Ráduga?

Il Premio “Raduga” (in russo: “Arcobaleno”) vuole promuovere i giovani narratori e traduttori, sia italiani che russi. Nel corso di quattordici anni, ha sempre messo al primo posto il rafforzamento del legame culturale tra Italia e Federazione Russa, nella convinzione che sono fondamentali, soprattutto in questo momento, la testimonianza e il messaggio di autori sensibili agli autentici valori sociali e umani, in grado di esprimere e tramandare alle generazioni future i loro sentimenti di indipendenza, libertà e responsabilità sociale. Il riconoscimento si rivolge infatti ai giovani tra i 18 e i 35 anni, con lo scopo di valorizzarne i talenti letterari, e vede una giuria composta da note personalità del mondo letterario, affinché i ragazzi e le ragazze possano entrare in contatto con i settori intellettualmente più vivaci dei due Paesi. Ai vincitori viene conferito un riconoscimento economico e la pubblicazione delle migliori opere in un volume antologico bilingue.

Cos’è l’associazione “Conoscere Eurasia” e quando ci sarà la cerimonia finale?

Conoscere Eurasia è un’associazione senza fini di lucro fondata nel 2007 quale espressione del Consolato Onorario della Federazione Russa a Verona. L’Associazione promuove lo sviluppo delle relazioni tra l’Italia, l’Unione Europea, la Federazione Russa e l’Unione Economica Eurasiatica, alla quale aderiscono Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan. L’Associazione è un partner strategico del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo organizzato da Roscongress (Fondazione che organizza tutti gli eventi e le manifestazioni nella Federazione Russa), e co-promotrice del Forum Economico Eurasiatico di Verona, eventi che vedono la partecipazione di speaker internazionali di primo piano, imprenditori e istituzioni politiche.

La cerimonia di premiazione si terrà a Mosca in una sede e un orario che saranno comunicati successivamente.

LEGGI ANCHE: I finalisti del Premio Raduga nel 2022

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale