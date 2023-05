Venezia, l’arte russa sta per tornare

Russia Beyond

Pier Paolo Scelsi di “CREA Cantieri del Contemporaneo” annuncia progetti con artisti russi in Laguna, perché “l’arte deve essere accessibile alle persone indipendentemente dal contesto geopolitico”

Per gentile concessione di Surface Lab Art Per gentile concessione di Surface Lab Art

Nel 2024 gli amanti dell’arte potranno rivedere opere di arte contemporanea russa a Venezia, ha dichiarato a “Izvestija” Pier Paolo Scelsi di “CREA Cantieri del Contemporaneo”.

“Ci prepareremo per la Biennale e realizzeremo due importanti progetti. Il primo sarà in collaborazione con Shape Arts di Londra, che sostiene gli artisti con disabilità fisiche o di sviluppo. Il secondo, in collaborazione con il Centro di studi sull’arte russa dell’Istituto Ca’ Foscari di Venezia, mostrerà il lavoro di alcuni artisti russi”, ha dichiarato Scelsi.

Per gentile concessione di Surface Lab Art Per gentile concessione di Surface Lab Art

Il centro ospita già adesso (19 maggio-31 agosto) alla Giudecca un’installazione dell’artista russo-georgiana Lidia Russkova-Khasaja (1993-), in collaborazione con la galleria moscovita “Surface Lab Art”. L’art-object, alto tre metri, è una porta luminosa bianca che simboleggia il portale di un dialogo senza confini tra artisti di tutti i Paesi, culture e popoli. Anche perché, secondo Scelsi, prima o poi la Russia tornerà sulla scena artistica mondiale e riprenderà il posto che merita.

“Non posso prevedere se la Russia potrà partecipare alla prossima Biennale. Ma sono sicuro che alla fine la cultura e l’arte russa torneranno al posto che spetta loro. Noi cerchiamo di continuare a lavorare. Penso che l’arte debba essere accessibile alle persone indipendentemente dal contesto geopolitico. Quindi, prima o poi, la Russia tornerà a partecipare a fiere e mostre d’arte internazionali. Non credo che dovremmo perdere i contatti all’interno della comunità artistica in nessun caso. Dobbiamo lasciare le porte aperte.”



LEGGI ANCHE: Cento artisti contemporanei russi viventi che tutti dovrebbero conoscere (FOTO)

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale