Come guardare GRATIS film e programmi televisivi russi con sottotitoli nel 2023

Questo sito web contiene molti film russi moderni e dell’epoca sovietica in buona qualità e con sottotitoli in inglese. Il sito si presenta come “l’enciclopedia definitiva del cinema russo e sovietico”. Ha anche un’utile funzione per ordinare i contenuti per decenni.

La playlist “Film russi con sottotitoli in inglese” di questo canale YouTube offre circa 20 film sovietici e russi con sottotitoli in inglese.

Epic Media è una delle società di produzione russe che producono e distribuiscono programmi televisivi. Il canale YouTube della società ha una discreta libreria di spettacoli russi contemporanei con sottotitoli in inglese.

Star Media è un’altra società di produzione russa che condivide i propri contenuti su YouTube. Inoltre, il canale YouTube della società distribuisce anche film e spettacoli televisivi prodotti da altre società di produzione del Paese.

Anche questa società di produzione offre contenuti sul suo canale YouTube. Cercate la playlist “Film con sottotitoli in inglese”.

Anche uno dei più grandi e antichi studios russi ha molti contenuti disponibili sul suo sito web, tra cui classici sovietici e film russi contemporanei. Anche il canale YouTube della società merita un’occhiata.

Questo canale YouTube propone numerosi film della prima epoca sovietica, soprattutto degli anni Venti e Trenta.

È un eccellente canale televisivo per il pubblico di lingua spagnola interessato ai film e ai programmi televisivi russi.

La rete RT produce documentari con sottotitoli in inglese. Sul sito web del canale sono disponibili diversi documentari.

Alcuni cartoni animati russi hanno acquisito una notevole popolarità al di fuori del Paese. Esistono diversi canali YouTube che distribuiscono cartoni animati russi, alcuni dei quali con sottotitoli in inglese. Ne sono un esempio "Mountain of Gems”, “Russian cartoons” and “Tri Bogatirya”.



