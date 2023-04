Diciotto interni di case sovietiche nella pittura russa (FOTO)

Quasi tutti in Unione Sovietica vivevano in un tipico appartamento in un condominio prefabbricato, trascorrevano le estati nella casa di campagna, la dacia o l’isba della nonna, oppure condividevano lo spazio in alloggi comuni, le kommunalki. Gli interni di questi luoghi divennero il codice culturale dell’intero Paese. E la nuova estetica unica prevedeva invariabilmente vetrine con pesanti vasi di cristallo e porcellane, gerani sul davanzale, tovaglie sul tavolo, e un filo con la biancheria stesa in cucina…

Anche i pittori rivolsero la loro attenzione alla vita quotidiana sovietica. Ecco i dipinti più interessanti dell’epoca e sull’epoca.

Jurij Pimenov. “Si scalda a casa”, 1957

Konstantin Istomin. “Alla finestra (nella stanza)”, 1928

Anatolij Levitin. “Giornata calda”, 1957

Mikhail Roginskij. “Cucina comune”, 1992

Kuzma Petrov-Vodkin. “Dietro il samovar”, 1926

Konstantin Istomin. “Vuzovki”, 1933

Jurij Pimenov. “Caffè tranquillo”, 1971

Jurij Pimenov. “Luci dell’Università”, 1963

Nikolaj Zajtsev. “Conversazione con la madre”, 1984

Stanislav Zhukovskij. “Pasqua”, 1915

Isaak Brodskij. “Foglie cadute”, 1929

Jurij Pimenov. “Nelle stanze”, Anni Trenta del Novecento

Andrej Tutunov. “Popkov a Priluki”, 1974

Nikolaj Zajtsev. “Da nonna Katja”, 1976

Jurij Pimenov. “Acquisti mattutini”, 1951

Natalia Egorshina. “Figura e semi-figura. Interno di cucina”, 1980

Jurij Pimenov. “Finestre del mattino”, 1959

Dmitrij Zhilinskij. “Ritratto del diplomatico V.S. Semjonov con la moglie e la figlia”, 1978

