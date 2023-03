Il brano virale “Capibara” è stato realizzato da uno studente russo

Russia Beyond

È una canzone divertente e coinvolgente sul sereno roditore. Se premete play non smetterete più di ascoltarla. Attenzione: con un nuovo remix in stile phonk!

Al momento, il video originale della canzone, caricato un mese fa, conta oltre 3 milioni di visualizzazioni. La canzone stessa è diventata incredibilmente virale su TikTok. C’è persino un posto chiamato “CapybaraTok”, dove gli utenti condividono i loro testi basata sulla canzone. Ci sono più di 300 mila video di questa canzone, innumerevoli remix, citazioni e rifacimenti…

Sui siti musicali, la canzone è nella top 200 in 28 Paesi, in otto dei quali è nella top 20, con la Thailandia in testa alle classifiche di riproduzione. Ora anche North, la figlia di Kim Kardashian, la canta mentre prepara la pasta in casa.

Come spesso succede per i brani virali, anche questo è nato per caso.

“Ricordo bene che erano quasi le sei del mattino e non riuscivo a dormire”, ha raccontato ad afisha.ru Aleksej Pluzhnikov, producer ventiduenne di Mosca. “Non sapendo cosa fare, ho deciso di sedermi al computer e l’idea del brano è arrivata all’istante. Nel progetto di gioco in cui lavoro, avevamo appena introdotto il personaggio di un capibara [grosso roditore originario del Sud America; ndr]. Ho acquistato online una melodia adatta da un beatmaker e le parole sono state pura improvvisazione. Alla fine ci è voluta solo mezz’ora per registrare il pezzo”.

Il verso rap della canzone recita:

Этот зверёк реально крутой

Это, бро, капибара-бой

Этот зверёк реально крутой

Это, бро, капибара-бой

Он так бегает, типо тупой

Но он реально капибара-бой

Questa bestiolina è davvero figa,

Questo, fratello, è un capibara boy.

Se ne va in giro con l’aria da scemo,

ma è un vero capibara boy.

Aleksej ha caricato il brano e se ne è dimenticato, ma improvvisamente è diventato virale. Pluzhnikov non aveva mai pensato di diventare un musicista a tempo pieno, ma ora ci pensa e come. Dice di avere già un’offerta di contratto da parte di un’etichetta importante, Non vuole dire qual è, ma ha intenzione di firmare con loro.



