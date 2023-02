Dieci antichi capolavori della città di Suzdal (FOTO)

Russia Beyond

La città di Suzdal fu menzionata per la prima volta nelle fonti scritte circa mille anni fa. Oggi questa piccola e graziosa cittadina di provincia è stata un tempo uno dei centri più importanti dell'antica Russia.

Nel XII secolo, nel Principato di Vladimir-Suzdal (a nord-est di Mosca) vivevano ricchi principi che “facevano a gara” per lasciare in eredità bellissime chiese e opere d’arte. Tra i personaggi più famosi si annoverano Jurij Dolgorukij e i suoi figli Andrej Bogoljubskij e Vsevolod dal Grande Nido. Furono loro a gettare le basi della cultura russa come la conosciamo oggi.

Fino al XVIII secolo, qui furono creati capolavori di architettura, icone e libri. Ecco alcuni dei più importanti reperti conservati nel Museo-Riserva di Vladimir-Suzdal.

1 / La porta d'oro della Cattedrale della Natività della Madre di Dio a Suzdal (1230)

Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

Aleksandr Avilov/Moskva Agency Aleksandr Avilov/Moskva Agency

2 / L’icona Madonna di Kazan, seconda metà del XVII secolo

Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

3 / L’icona Intercessione della Madre di Dio, seconda metà del XV secolo

Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

4 / L’icona di Nostra Signora di Vladimir. Attribuita ad Andrej Rublev. Fine XIV-inizio XV secolo

Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

5 / Il leone dalla Cattedrale dell'Assunzione di Vladimir, 1160

Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

6 / I pilastri dell'altare della Cattedrale con i simboli degli evangelisti Matteo, Marco, Luca e Giovanni, XVIII secolo

Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

Aleksandr Avilov/Moskva Agency Aleksandr Avilov/Moskva Agency

7 / Una grande lanterna votiva, nota anche come la "lanterna degli zar", proveniente dalla Cattedrale della Natività del Cremlino di Suzdal, XVII secolo

Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

8 / Il principe santo Georgij Vsevolodovich, 1645 circa

Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

9 / Mitra, il copricapo del metropolita, 1645

Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

10 / "Vangelo" (inizio XVII secolo)

Alelsandr Avilov/Moskva Agency Alelsandr Avilov/Moskva Agency

La mostra "Granducato. Tesori della terra di Vladimir-Suzdal" si terrà alla Nuova Galleria Tretjakov dal 24 gennaio al 10 maggio 2023

LEGGI ANCHE: Le atmosfere della Russia antica rivivono a Suzdal

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese













Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale