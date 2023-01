Trentacinque pensieri “motivazionali” degli scrittori russi

“L’abitudine ci è data dal cielo: essa è il surrogato della felicità…”

“Привычка свыше нам дана: замена счастию она…”

(Aleksandr Pushkin, “Eugenio Onegin”)

*

“Amaci ora che siamo neri, perché quando saremo bianchi allora ci ameranno tutti”

“Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит”

(Nikolaj Gogol, “Le anime morte”)

*

“La bellezza salverà il mondo”

“Красота спасет мир”

(Fjodor Dostoevskij, “L’idiota”)

*

Pavel Derevyanko, Sergej Gorobchenko, Aleksandr Golubev, Anatolij Belyj e Sergej Koltakov interpretano "I fratelli Karamazov" Yurij Moroz/Colibri Studio production, Central Partnership, 2009 Yurij Moroz/Colibri Studio production, Central Partnership, 2009

“Tutti devono prima di ogni cosa al mondo amare la vita. Amare la vita più del suo significato”

“Все должны прежде всего на свете жизнь полюбить. – Жизнь полюбить больше, чем смысл ее”

(Fjodor Dostoevskij, “I fratelli Karamazov”)

*

“Un uomo è infelice perché non sa di essere felice. Solo per questo, Questo è tutto! Chi se ne accorgerà, diventerà felice, subito, in un minuto”

“Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому. Это все, все! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту”

(Fjodor Dostoevskij, “I demoni”)

*

“Se vuoi vincere il mondo intero, vinci su te stesso”

“Если хочешь победить весь мир, победи себя”

(Fjodor Dostoevskij, “I demoni”)

*

“Se vuoi essere rispettato dagli altri, come prima e più importante cosa, rispetta te stesso”

“Коли ты хочешь, чтобы тебя уважали, во-первых и главное — уважай сам себя”

(Fjodor Dostoevskij , “Umiliati e offesi”)

*

“Se cerchi la perfezione, allora non sarai mai soddisfatto”

“Если искать совершенства, то никогда не будешь доволен”

(Lev Tolstoj, “Anna Karenina”)

*

Tolstoj a Bruxelles, 1861. Foto di Géruse Per gentile concessione del Museo Statale L.N. Tolstoj Per gentile concessione del Museo Statale L.N. Tolstoj

“Non c’è condizione a cui una persona non possa abituarsi, soprattutto se vede che tutti intorno vivono in quel modo”

“Нет таких условий, к которым человек не мог бы привыкнуть, в особенности если он видит, что все окружающие его живут так же”

(Lev Tolstoj, “Anna Karenina”)

*

“Per vivere con onore bisogna struggersi, turbarsi, sbagliare, ricominciare da capo e buttar via tutto, ed eternamente lottare e perdere…”

“Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, ошибаться, начинать и бросать... и вечно бороться и лишаться…”

(Lev Tolstoj, “Guerra e pace”)

*

“La passione per la disputa è una caratteristica che allontana l’uomo dalla verità”

“Спорливость — черта, удаляющая человека от истины”

(Nikolaj Leskov, “Una famiglia decaduta”)

*

“Finché ricorderai il male, il male sarà vivo, ma se lo lascerei morire, la tua anima vivrà in pace”

“Пока ты зло помнишь — зло живо, а пусть оно умрет, тогда и душа твоя в покое жить станет”

(Nikolaj Leskov, “Cristo visita un contadino”)

*

“Per provare felicità senza interruzioni, anche nei momenti di tristezza e dolore, è necessario: a) accontentarsi del presente e b) gioire della consapevolezza che ‘potrebbe andare peggio’”

“Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали, нужно: а) уметь довольствоваться настоящим и б) радоваться сознанию, что ‘могло бы быть и хуже’”

(Anton Chekhov, “La vita è meravigliosa!”)

*

“Tutto in un uomo dovrebbe essere bello: il viso, gli abiti, l’anima e i pensieri”

“В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли”

(Anton Chekhov, “Zio Vanja”)

*

“La buona educazione non consiste nel non macchiare di sugo la tovaglia, ma nel non notare se qualcun altro lo fa”

“Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой”

(Anton Chekhov, “La casa con il mezzanino”)

*

“Felice è colui che non si accorge se ora è estate o inverno”

“Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима”

(Anton Chekhov, “Tre sorelle”)

*

Anton Chekhov Bettmann/Getty Images Bettmann/Getty Images

“Sono in salute e normali solo le persone mediocri e che sanno stare nel gregge”

“Здоровы и нормальны только заурядные, стадные люди”

(Anton Chekhov, “Il monaco nero”)

*

“Non chiedete mai nulla! Mai nulla, soprattutto a chi è più forte di voi. Vi offriranno e vi daranno tutto da soli!”

“Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут!”

(Mikhail Bulgakov, “Il Maestro e Margherita”)

*

“È impossibile, senza conseguenze per la salute, mostrarsi giorno dopo giorno diversi da ciò che si prova; crocifiggersi per ciò che non piace, gioire di ciò che non ci piace, rallegrarsi di ciò che porta sfortuna. Il nostro sistema nervoso non è un suono vuoto, non è una finzione. È un corpo fisico composto da fibre”

“Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувствуешь; распинаться перед тем, чего не любишь, радоваться тому, что приносит несчастье. Наша нервная система не пустой звук, не выдумка. Она — состоящее из волокон физическое тело”

(Boris Pasternak, “Il dottor Zivago”)

*

“Perché dovremmo vergognarci del nostro buon corpo, che ci ha donato la natura, quando non ci vergogniamo dei nostri atti vili, fatti da noi stessi?”

“Зачем нам стыдиться своего хорошего тела, данного нам природой, когда мы не стыдимся своих мерзких поступков, созданных нами самими?”

(Daniil Kharms, “Sono nato in un canneto. Come un topo…”)

*

“Vivi, mangia bistecche, bacia amanti, sii triste per le donne che ti tradiscono, e sii felice. E che Dio ti impedisca di chiederti perché stai facendo tutto questo”

“Живи, ешь бифштексы, целуй любовниц, грусти об изменах женщин и будь счастлив. И пусть Бог хранит тебя от мысли о том, зачем ты все это делаешь”

(Gajto Gazdanov, “Una serata da Claire”)

*

“Quasi tutti se ne vanno all’altro mondo senza aver realizzato neanche un decimo di quello che avrebbero potuto fare”

“Почти каждый уходит из жизни, не совершив и десятой доли того, что он мог бы совершить”

(Konstantin Paustovskij, “Il tempo delle grandi aspettative”)

*

“È necessario iniziare da ciò che semina il dubbio”

“Начинать нужно с того, что сеет сомнение”

(Fratelli Strugatskij, “Tentativo di fuga”, conosciuto anche come “Fuga nel futuro”)

*

“A volte mi chiedo: perché diavolo ci sbattiamo tanto? Per fare i soldi? Ma a cosa diavolo ci servono i soldi se non facciamo altro che sbatterci?”

“Я иногда спрашиваю себя: какого черта мы так крутимся? Чтобы заработать деньги? Но на кой черт нам деньги, если мы только и делаем, что крутимся?”

(Fratelli Strugatskij, “Picnic sul ciglio della strada”)

*

“Le persone non capiscono quanto la miseria e lo squallore della loro vita derivino e siano derivati in tutti i tempi dalla pigrizia”

“Люди не понимают, сколько несчастий и убожества в их жизни проистекает и проистекало во все времена от лени”

(Chingiz Ajmatov, “Il patibolo”)

*

“Molti muoiono non tanto per le malattie, quanto per l’insopprimibile, eterna passione che li divora: fingere di essere più di quello che sono”

“Многие умирают не столько от болезней, сколько от неуемной, съедающей их вечной страсти — выдать себя за большее, чем они есть”

(Chingiz Aimatov, “Il battello bianco”)

*

“C’è qualcosa per cui vale davvero la pena star male in questa vita? Tutto passerà, anche questo passerà”

“Стоит ли всерьёз чему-нибудь огорчаться в этой жизни? Все пройдет, пройдет и это”

(Daniil Granin, “Vado nella tempesta”)

*

“Nessuno è insostituibile. Giusto, certo; è giusto. Ma non ci sono nemmeno quelli sostituibili. Non c’è una sola persona sostituibile al mondo”

“Незаменимых нет. Верно, нет — все так. Но ведь и заменимых тоже нет. Нет на свете ни одного заменимого человека”

(Konstantin Simonov, “I vivi e i morti”)

*

“Essere gelosi significa vendicarsi su se stessi per gli errori degli altri”

“Ревновать — это мстить себе за ошибки других”

(Sergej Dovlatov, “Straniera”)

*

“Le persone deboli trascorrono la vita, le persone coraggiose la sfruttano”

“Слабые люди преодолевают жизнь, мужественные — осваивают”

(Sergej Dovlatov, “Il Parco di Pushkin”)

*

“Non è importante che siate stati sconfitti. L’importante è che abbiate resistito!”

“Важно не то, что вас победили. Важно, что вы сопротивлялись!”

(Leonid Zorin, “Pokrovskie Vorota”)

*

“Quando si è nella merda, si possono fare due cose. In primo luogo, cercare di capire perché ci siete dentro fino al collo. La seconda è uscirne… Basta uscirne una volta e poi si può dimenticarsene. Ma per capire perché ci siete dentro, avrete bisogno di tutta la vita”

“Находясь в *опе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из *опы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь”

(Viktor Pelevin, “Il libro sacro del lupo mannaro”)

*

“Un uomo con l’amore nel cuore è in grado di gioire della sua vita amara e difficile, di portarne i pesi sulle spalle con gratitudine, di sopportare qualsiasi disgrazia e di superare tutto”

“Человек, имеющий в сердце любовь, способен радоваться своей горькой и трудной жизни, с благодарностью нести на своих плечах ее тяготы, выстоять в схватке с любой бедой и все преодолеть”

(Aleksej Ivanov, “Il cuore di Parma*”)

*Regione storica negli Urali settentrionali

*

“Quando si è ormai vicini alla vecchiaia, ci si rende conto che bisogna cambiare se stessi, e non le mogli…”

“Под старость понимаешь, что менять надо себя, а не жен…”

(Dina Rubina, “La colomba bianca di Cordoba”)

*

“Solo un uomo libero dentro di sé può ridere di se stesso e lasciare che gli altri ridano di lui”

“Только внутренне свободный человек может и сам посмеяться над собой, и другим дать над собой посмеяться”

(Ljudmila Ulitskaja, “Daniel Stein, traduttore”)



