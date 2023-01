Chi è Ivan Zarevic, il protagonista di tante fiabe russe?

Quando un ladro ruba delle mele d’oro massiccio da un albero magico che cresce nelle terre dello zar, quest’ultimo, infuriato, incarica i suoi figli di catturare il colpevole. Si innesca così una catena di eventi che porta a un viaggio pericoloso, a un tradimento e a un omicidio. Il protagonista di questo classico racconto popolare russo è Iván Zarévic.

L’ultimogenito dello zar

Ivan Zarevic è l’eroe di molti racconti popolari russi. Viene sempre presentato come il terzo e più giovane figlio dello zar. A causa della sua giovane età, il padre e i fratelli maggiori non lo prendono mai sul serio.

Il Principe Ivan illustrato da Ivan Bilibin Culture Club/Getty Images Culture Club/Getty Images

Il titolo “Zarevic” indica la sua origine reale e il suo status di figlio dello zar, ma Ivan non è “Tsesarevich” (erede legittimo), cioè non può rivendicare il trono, visto che è solo il terzogenito. Per questo motivo, Ivan Zarevic viene spesso rappresentato come un uomo intelligente, modesto e coraggioso, che non dà nulla per scontato e deve lavorare per ottenere dal padre il riconoscimento di quanto vale.

Nella più famosa fiaba che vede protagonista questo personaggio, “La storia dello zar Ivan e del lupo grigio”, Ivan Zarevic implora il padre di permettergli di cercare di catturare il ladro delle mele d’oro, che si rivela essere Zhar-ptitsa, l’Uccello di Fuoco, ma lo zar, in un primo momento, è riluttante. Solo quando i suoi due figli maggiori si appisolano durante la missione e non riescono a individuare il ladro, acconsente finalmente alla richiesta di Ivan.

Ivan, a sua volta, è spinto dalla promessa del padre di concedere metà del suo regno al figlio che catturerà il colpevole. Essendo il fratello più giovane, Ivan sa che questa è la sua unica possibilità di ottenere i diritti al trono in modo legittimo. Tuttavia, l’avidità o la brama di potere non sono mai il motore delle azioni di Ivan nei racconti popolari. Ciò che è più importante per l’eroe è raggiungere la parità con i fratelli maggiori e ricevere il riconoscimento simbolico del padre.

Le creature leggendarie

Nel suo viaggio, Ivan Zarevic è spesso assistito da varie creature leggendarie, come un lupo magico, un leone, un uccello e un cavallo magico. Di solito, anche se all’inizio Ivan Zarevic è minacciato dall’animale, questo diventa poi un suo stretto collaboratore e gli permette di superare sfide che altrimenti avrebbe fallito.

Ivan Tsarevich e la principessa rana, 1901. Collezione del Museo di Goznak, Mosca Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Nella “Storia dello zar Ivan e del lupo grigio”, ad esempio si legge:

“E in quel campo c’era un’enorme pietra con incise le seguenti parole: ‘Vai a destra e perderai il tuo cavallo! Vai a sinistra e perderai la vita! Vai dritto e perderai sia la vita che il cavallo!’. Ivan pensò a lungo e poi decise cosa fare. ‘Forse perderò il mio cavallo, ma almeno avrò trovato l’Uccello di Fuoco e fatto ciò che mio padre mi ha ordinato!’, disse. E prese la strada che portava a destra.”

Casa editrice Mir Casa editrice Mir

Ivan vede un lupo magico che mangia il suo cavallo. Tuttavia, più tardi, il lupo offre aiuto al disperato Ivan, forse per farsi perdonare del cavallo mangiato.

Ivan Tsarevich a cavallo del lupo grigio di Viktor Vasnetsov, 1889 Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

Alla fine, il lupo non solo aiuta Ivan a superare le sfide del suo cammino, ma fa anche risuscitare l’eroe dopo che è stato ucciso dai suoi invidiosi fratelli maggiori.

La morale della fiaba

In diversi racconti popolari, Ivan non è motivato dall’avidità, a differenza dei suoi fratelli maggiori, ma da nobili aspirazioni: guadagnarsi il riconoscimento del padre o salvare una principessa che era stata rapita dall’essere immortale e crudele chiamato Koshchej Bessmertnyj.

Ivan Tsarevich in lotta con il drago Casa-museo Vasnetsov, Mosca Casa-museo Vasnetsov, Mosca

Poiché le sue intenzioni sono pure, Ivan trova spesso aiuto lungo il cammino. Grazie a questo, riesce a raggiungere i suoi obiettivi, a diventare l’erede di suo padre e a conquistare la mano di una bellissima principessa.

Forse, l’insegnamento principale delle fiabe con protagonista Ivan Zarevic è che un uomo con nobili intenzioni e dalle grandi qualità morali trova sempre la felicità e il riconoscimento, anche se inizialmente le condizioni non sono a suo favore.



