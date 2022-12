“Lakhta Center”: tutto quello che c’è da sapere sull’edificio più alto di San Pietroburgo e d’Europa

All’inizio, gli abitanti di San Pietroburgo non apprezzavano il Lakhta Center (Лахта Центр). L’edificio si era guadagnato vari soprannomi popolari: “pannocchia di granturco”, “torre di Sauron”, “torre di Gazprom” e “ago”. L’attuale Lakhta Center, allora noto come “Okhta Center”, doveva essere costruito nel distretto Konnogvardeiskij, vicino al ponte Bolsheokhtinskij (alla foce del fiume Okhta). Ma gli ambientalisti protestarono, sostenendo che il grattacielo avrebbe rovinato l’aspetto storico di San Pietroburgo.

La cima dell'edificio Lakhta Center

Di conseguenza, il progetto venne spostato a Lakhta, un quartiere alla periferia della città. L’altezza dell’edificio venne in quell’occasione aumentata da 396 a 462 metri.

Come è stato costruito il principale grattacielo della città

Il nome Lakhta Center deriva, come detto, dal nome della zona. Lakhta era un antico insediamento finlandese, fondato molto prima della comparsa di San Pietroburgo. In lingua careliana “lahti” significa “golfo”; “baia”. In effetti, questa zona si affaccia sul Golfo di Finlandia. Ma come è possibile costruire un grattacielo in un’area paludosa con acqua tutt’intorno?

Il Lakhta Center durante i lavori di costruzione, 2016 Aleksej Danichev/Sputnik Aleksej Danichev/Sputnik

Qui la parte superiore del suolo è instabile, formata da un tipo di terreno molto cedevole. Ma più in profondità si trova uno strato di argilla antico, che ha più di 600 milioni di anni. Il grattacielo è sostenuto da 264 palafitte e la sua base in cemento è entrata nel Guinness dei primati il 1° marzo 2015. “Il Lakhta Center ha stabilito il record per la gettata di calcestruzzo senza interruzione più grande del mondo: le sue fondamenta sono state gettate per 49 ore. Tredici fabbriche nella Regione di Leningrado preparavano il calcestruzzo 24 ore su 24, e ogni minuto una nuova autobetoniera arrivava al cantiere”. L’intera struttura sotterranea doveva reggere 670.000 tonnellate, ovvero quanto pesa il grattacielo Lakhta. Nel 2019, il record del Lakhta Center è stato superato dal progetto della diga di Polavaram, in India.

Fatti interessanti da conoscere

Il Lakhta Center è l’16° edificio più alto al mondo (a guidare la classifica c’è il Burj Khalifa di Dubai con i suoi 829,8 metri) e il primo in Europa. Ma oltre alle sue dimensioni, il grattacielo presenta altre caratteristiche interessanti.

Il grattacielo avvolto dalla nebbia Stanislav Zaburdaev/TASS Stanislav Zaburdaev/TASS

Alla base della torre si trova una stella a cinque punte. La torre è progettata in modo che le cinque ali che compongono la struttura esterna dell’edificio ruotino di quasi 90 gradi e si assottiglino durante la salita. Questo crea un effetto di torsione della struttura. L’edificio è privo di tetto e termina con una guglia. Tra l’altro, questa guglia funziona come parafulmine. Durante i temporali, i fulmini colpiscono regolarmente il Lakhta Center e gli abitanti di San Pietroburgo riescono a scattare bellissime foto.

Il Lakhta Center visto dall'alto Legion Media Legion Media

Sulla guglia della torre si trova una stazione meteorologica automatica. È stata installata nel 2019 e da allora registra dati su temperatura, umidità, forza e direzione del vento. Il clima a San Pietroburgo è piovoso per la maggior parte dell’anno, quindi la guglia si trova spesso sopra le nuvole.

Un fulmine colpisce il Lakhta Center Legion Media Legion Media

In inverno, l’illuminazione verde trasforma il grattacielo in un gigantesco albero di Natale (o meglio, “di Capodanno”). Durante le feste nazionali, la Lakhta viene invece colorato con il tricolore russo. L’edificio è visibile da quasi ogni punto della città.

Il grattacielo tra le nuvole Legion Media Legion Media

Anche nel caso della tempesta più forte, la cima del grattacielo si flette di soli 26 centimetri dal suo asse. Ma i visitatori della terrazza panoramica non si accorgeranno di nulla. A proposito, nel 2022 vi è stato installato un angelo. Questa scultura è una copia esatta dell’angelo della Colonna di Alessandro, che si trova in Piazza del Palazzo a San Pietroburgo. La città ha ora due custodi.

Una spettacolare illuminazione notturna Legion Media Legion Media

Nel 2021 il Lakhta Centre ha vinto ai CTBUH Awards (“Council on Tall Buildings and Urban Habitat”) il premio nella categoria “Façade Engineering Award”.

L'angelo all'88° piano del Lakhta è una copia di quello che corona la Colonna di Alessandro sulla Piazza del Palazzo Servizio stampa di Sua Santità il Patriarca Kirill di Mosca e di tutte le Russie Servizio stampa di Sua Santità il Patriarca Kirill di Mosca e di tutte le Russie

Cosa ci sarà all’interno del grattacielo

La data esatta dell’apertura della torre a inquilini e visitatori non è ancora nota. All’interno si promette di realizzare un ristorante panoramico a 320 metri di altezza, e ancora più in alto ci sarà la terrazza panoramica. Nel complesso adiacente troveranno posto un planetario, una sala trasformabile per eventi cittadini, un complesso sportivo, un centro scientifico ed educativo e dei negozi.

Se siete interessati a vedere San Pietroburgo dall’alto del Lakhta Center, potete già trovare un feed live dalla telecamera sulla terrazza panoramica. Questa è la vista di cui godranno i visitatori dell’edificio più alto d’Europa.

All'interno del grattacielo Lakhta Center

