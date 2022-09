Come sarebbero “Rick & Morty” se fossero nati in URSS? Ce lo mostra un artista russo

La sesta stagione della serie “Rick and Morty” (uscita il 4 novembre 2022 in Nord America, e attesa per fine anno in Italia) è stata accompagnata da un inatteso “omaggio” arrivato dalla Russia. Per celebrare i nuovi episodi delle bizzarre avventure che hanno come protagonisti lo scienziato sociopatico Rick e suo nipote Morty, l'artista russo Prokopij Uljashov ha pubblicato una serie di opere che presentano i due personaggi in formati originali.

Sul proprio profilo Instagram, Uljashov ha mostrato i due protagonisti del cartone realizzati nello stile di alcuni leggendari animatori sovietici.

“Ho immaginato come sarebbero stati i personaggi di Rick e Morty se fossero stati partoriti dalla fantasia degli animatori sovietici - spiega Uljashov -. Per queste creazioni mi sono ispirato al famoso meme tratto dall’episodio ‘Un’avventura di 20 minuti’, dove i personaggi di Rick Sanchez e Morty Smith si trovano davanti a un portale verde prima di partire per un’avventura, pensando ingenuamente che durerà solo 20 minuti”.

L'artista ha prodotto quattro rivisitazioni della scena originale, ciascuna nello stile distintivo di diversi fumettisti sovietici.

La prima immagine è stata realizzata nello stile di Aleksandr Tatarskij e Igor Kovalev, che hanno prodotto famose animazioni in argilla, come “Corvo di plastilina” e “Cadeva la neve dell'anno scorso”.

L’opera successiva si basa sullo stile dei fumettisti sovietici David Cherkasskij e Radna Sakhaltuiev, che hanno creato cartoni animati come “L'isola del tesoro” e “Le avventure di Capitan Wrongel”.

Questo disegno invece si ispira al lavoro di Leonid Nosyrev, noto per aver diretto il cartone animato “Antoshka”.

L'ultimo disegno, infine, è stato realizzato nello stile dell'animatore sovietico Arkadij Sher, che ha creato il famoso cartone animato “Vacanze a Prostokvashino”.

Non è la prima volta che Prokopij Uljashov, 28 anni, specialista di marketing presso Sojuzmultfilm (il celebre studio di animazione russo con sede a Mosca), reinventa personaggi di cartoni animati famosi secondo la tradizione dell'animazione sovietica. Il suo precedente progetto “riscriveva” la famosa “scena del divano” dei Simpson, che potete vedere qui.

