Conan il Barbaro veniva davvero dalla Russia?

L’epica saga di spade “Conan il barbaro”, ispirata all’omonimo racconto fantasy di Robert Ervin Howar, ha collezionato fan in tutto il mondo e ha dato notorietà internazionale all’attore Arnold Schwarzenegger (che l’ha interpretata nel 1982, seguito da Jason Momoa nel 2011).

Conan il Barbaro, 2011 / Marcus Nispel / Millennium Films Conan il Barbaro, 2011 / Marcus Nispel / Millennium Films

La serie originale di libri, da cui è stata tratta la saga tv, ha un sorprendente colpo di scena che ha lasciato perplessi i fan, i quali si sono chiesti: Conan il Barbaro è davvero venuto dalla Russia?

Il mondo di Hyboria

L'universo di Conan fu partorito all'inizio degli anni Trenta dallo scrittore texano Robert E. Howard, considerato il padre del genere della “spada e della stregoneria” nella letteratura.

La prima raccolta di racconti su Conan fu pubblicata solo nel 2002 in un libro intitolato “L’arrivo di Conan il Cimmerio”. La storia è ambientata nell'Era Hyboriana, un'età fantastica del nostro pianeta creata da Howard per ambientarvi le sue opere, corrispondente a un periodo precedente alla nascita delle civiltà conosciute.

Conan il Cimmerio / Wandering Star, London, 2002 Conan il Cimmerio / Wandering Star, London, 2002

Appassionato di storia, Howard si rese conto delle difficoltà legate al mantenimento dell'accuratezza storica nelle sue opere di narrativa. Per evitare di appesantire i lettori con lunghe spiegazioni e dettagli inutili, l'autore concepì un'epoca fittizia scomparsa e vi collocò i suoi personaggi.

Conan il Barbaro, 2011 / Marcus Nispel / Millennium Films Conan il Barbaro, 2011 / Marcus Nispel / Millennium Films

Per quanto riguarda l'origine di Conan, l'autore scelse un approccio simile: selezionò nomi e luoghi che corrispondevano a quelli esistenti nella realtà e li condì con una buona dose di fantasia.

Cimmeria

Robert E. Howard “partorì” Conan il Cimmero. Sebbene il popolo cimmerio sia esistito davvero, l'idea globale dell'autore fu frutto della sua mente creativa.

I Cimmeri erano popolazioni nomadi indoeuropee che intorno al 1000 a.C. migrarono dall'Asia centrale verso la steppa pontico-caspica, che si estendeva dal fiume Danubio agli Urali e copriva l'area della costa del Mar Nero. L'area in cui risiedevano queste tribù comprendeva la costa settentrionale del Mar Nero, parti della penisola di Crimea e l'area dello stretto di Kerch.

Conan il Barbaro, 2011 / Marcus Nispel / Millennium Films Conan il Barbaro, 2011 / Marcus Nispel / Millennium Films

Da qui la teoria secondo cui Conan il Barbaro potrebbe essere nato nel territorio della Russia moderna! Tuttavia, l'autore della storia originale aveva una visione diversa del luogo di nascita di Conan, che aveva chiamato Cimmeria.

Alcuni ritengono che Howard avesse immaginato la terra cimmerica situata sopra le moderne Irlanda, Scozia, Galles e Inghilterra. Tuttavia, la Cimmeria fittizia esiste in un ambiente assolutamente immaginario e ci appare inutile localizzarla geograficamente nel mondo reale.

L'autore ha immaginato la Cimmeria immaginaria come una terra oscura e poco accogliente, dove la sopravvivenza in condizioni difficili rafforza gli uomini.

Un'illustrazione dell'Era Hyboriana basata principalmente su una mappa disegnata a mano da Robert E. Howard nel marzo 1932

Il poema Cimmeria di Robert E. Howard fornisce una descrizione dell'area:

“Era una terra cupa che sembrava contenere

Tutti i venti e le nuvole e i sogni che assolano il sole

Con i rami spogli che sferragliano nei venti solitari,

E i boschi oscuri che covano su tutto

Cimmeria, terra delle tenebre e della notte profonda”

In contrasto con la cupa terra immaginaria, la costa del Mar Nero e le altre regioni in cui si insediarono i Cimmeri autentici sono un luogo molto più allegro. A quanto pare, la Cimmeria fittizia non è altro che un'elaborata fantasia di Howard che non ha nulla in comune con la realtà storica, se non la tribù da cui la terra fittizia prende il nome.

