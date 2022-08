Cinque motivi per guardare “Wanted - Scegli il tuo destino” di Timur Bekmambetov

1 / James McAvoy e la sua uscita dal Matrix

Prima di diventare famoso per il suo ruolo da protagonista nei film del franchise “X-Men” e di trasformarsi in una star di prima grandezza, l’attore scozzese James McAvoy (1979-) era già riuscito a recitare non solo ne “Le cronache di Narnia - Il leone, la strega e l’armadio” (2005) e nel britannico “Espiazione” (“Atonement”; 2007 ), ma anche nel film “Wanted - Scegli il tuo destino” (2008), del regista Timur Bekmambetov (1961-), tratto dall’omonimo fumetto del collaboratore di Marvel e DC Mark Millar. È stato proprio dopo questo lavoro che McAvoy ha iniziato a essere visto come un eroe di film d’azione, non solo come un romanticone dalla forte empatia. Il che non sorprende. Il suo personaggio è un impiegato sfigato, Wesley Gibson, angariato dalla capa e tradito dalla fidanzata, che un giorno viene avvicinato da una certa organizzazione segreta, la Confraternita, che cerca di trasformarlo in un sicario di prima categoria. “Wanted - Scegli il tuo destino”, da un lato, segue le classiche trame dei fumetti come “Spider-Man”, ma, dall’altro, fa sicuramente riferimento anche a “Matrix”. Gibson è una sorta di Neo che cerca di cambiare la sua vita noiosa con qualcosa di più estremo, per uscire dal Matrix. O meglio, per andare contro il “Telaio del Fato”, un antico macchinario che indica alla Confraternita i nomi dei bersagli da uccidere.

Le scene nella sede del “Telaio del Fato” sono state in gran parte girate in un ex zuccherificio di Praga. Non lontano dalla capitale ceca si trova anche il castello medievale di Křivoklát, i cui interni sono utilizzati come ambientazione per alcune scene chiave della vita personale di McAvoy. Tuttavia, molte scene d’azione sono state girate non solo a Praga, ma anche a Chicago. Ci sono inseguimenti, intense sparatorie e un vero e proprio disastro ferroviario in stile hollywoodiano, che rimanda come minimo ai migliori film di James Bond. Il team di Bekmambetov del suo studio “Bazelevs” ha lavorato agli effetti speciali, presenti in più di mille scene nel film! Sono state prodotte con software russo. Il costo degli effetti speciali è stato di oltre 1 milione di dollari, e il budget totale del film, secondo varie fonti, va dai 75 ai 150 milioni. Al botteghino mondiale il film ha incassato 350 milioni, e nel giorno di uscita è stato addirittura in grado di far meglio di “Die Hard - Vivere o morire” e di “The Bourne Ultimatum - Il ritorno dello sciacallo”. Inoltre ha ricevuto due nomination agli Oscar, per il Sonoro e il Montaggio sonoro.

Dal punto di vista del genere, “Wanted - Scegli il tuo destino” è più un film d’azione molto movimentato che un film basato su un fumetto, come siamo abituati a vederlo ora che si sono concluse le fasi più popolari delle saghe di “The Avengers” e “X-Men”. Nonostante la classica mossa di un uomo del tutto irrilevante che acquisisce superpoteri, il creatore del fumetto Mark Millar si è battuto a lungo per la sceneggiatura: voleva che il film fosse l’opposto di “Spider-Man". E in questo senso ha trovato comprensione proprio da parte del regista Bekmambetov, che ha praticamente risparmiato al film di mostrare poteri soprannaturali e si è concentrato solo sul genere del film d’azione, anche se non privo di atmosfere fumettistiche. Ora che sono passati quasi quindici anni dall’uscita, è interessante notare anche come questo film sia stato un trampolino di lancio per l’attore statunitense Chris Pratt. Molto prima del suo ruolo da protagonista in “Guardiani della Galassia” (“Guardians of the Galaxy”; 2014), qui in “Wanted - Scegli il tuo destino” Pratt interpretava il “migliore” amico di Wesley Gibson, il fatuo collega con cui il personaggio di McAvoy viene tradito dalla sua ragazza. Tra l’altro, Pratt, sull’onda dell’attuale popolarità del film su Netflix, è già stato chiamato da Bekmambetov per il sequel, di cui si parla fin dall’uscita del film originale.

Il ruolo femminile principale in “Wanted - Scegli il tuo destino” è stato interpretato da Angelina Jolie. È lei a parlare a Wesley Gibson dei suoi poteri, del legame con la “Confraternita”, e alla fine diventa il suo mentore, costringendo il confuso impiegato a imparare a sparare prima alle carcasse di maiale e poi ai “cattivi”. Nel 2008, anno di uscita del film, la femme fatale di Hollywood continuava a godere della fama guadagnata con film d’azione di enorme successo come “Lara Croft: Tomb Raider” (2001) e “Mr. & Mrs. Smith” (2005). In “Wanted - Scegli il tuo destino” non solo lavorava per la prima volta con un regista e degli attori russi, ma in una scena saliva persino sull’auto russa per antonomasia, la “Zhiguli”. A quanto pare, lo spirito russo penetrò a tal punto nell’attrice hollywoodiana che un paio di anni dopo interpretò un’agente doppiogiochista della Cia e del Kgb, Natasha Chenkova, nel film d’azione di Philip Noyce “Salt” (2010), dove si muoveva con grande efficacia su uno sfondo di betulle.

Uno dei ruoli chiave del film è interpretato dall’attore russo Konstantin Khabenskij (1972-). Anche il suo personaggio fa parte della Confraternita ed è una sorta di guida per Wesley Gibson. È a lui che il personaggio della Jolie fa la respirazione bocca a bocca in una scena del film.

Per il regista Timur Bekmambetov, che ha conquistato la fama mondiale con il film “I guardiani della notte” (“Nochnoj dozor”), presentato al Festival di Berlino nel 2005 e poi distribuito al botteghino americano, dove è stato un successo, “Wanted - Scegli il tuo destino” è stato il debutto a Hollywood. Successivamente, Bekmambetov ha coprodotto con Tim Burton il film d’animazione “9” (2009; regia di Shane Acker), ha diretto “La leggenda del cacciatore di vampiri” (“Abraham Lincoln: Vampire Hunter”; 2012) e il “Ben-Hur“ del 2016. Da allora ha inventato il formato screenlife (tutte le azioni del film avvengono sullo schermo di un computer, di un tablet o di uno smartphone) e ha prodotto “Unfriended” (2014), “Searching” (2018) e “Profile” (2018). Inoltre, la sua serie screenlife “Dead of Night”, uno zombie thriller, è stata pubblicata su Snapchat.

