La danza contemporanea in Russia sotto i riflettori

Il fotografo Vadim Stein ha deciso di raccontare cos’è il balletto moderno oggi. I suoi scatti saranno esposti dal 7 al 29 aprile 2022 in una mostra al centro culturale ZIL di Mosca

“In quest’epoca di apprendimento rapido - con le scuole online, i workshop, YouTube, TikTok e altri mezzi di istruzione istantanea, e con la nascita della professione dello specialista multidisciplinare, attualmente molto popolare - la carriera del ballerino appare incredibilmente impegnativa, profonda, interessante e anche misteriosa”, dice il fotografo Vadim Stein.

Stein ritiene che il teatro non sia un posto dove si può capitare per caso… per questo ha deciso di mettere sotto i riflettori le persone che hanno deciso di dedicare la propria vita al balletto.

Vadim Stein ha realizzato una serie di scatti, raccolti nella mostra “Artisti”, allestita nel centro culturale ZIL dal 7 al 29 aprile 2022.

