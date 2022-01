Cinque rapper russi che dovete assolutamente conoscere

Se c’è qualcosa di speciale nel rap russo contemporaneo, e che lo distingue da quello occidentale, è la scelta degli argomenti. Nei testi di buona parte delle canzoni non si trovano i soliti cliché dell’hip-hop, come le macchine tamarre, le belle ragazze, i gangster e così via.

Sorprendentemente, i testi del rap russo sono quasi sempre incentrati su tematiche come il senso della vita, il significato dell’amore e dell’odio, le relazioni tra uomini e donne e la dura realtà di chi cresce in una società post-sovietica in rovina. Con l'eccezione di Morgenshtern (ultimo, ma non meno importante, nella nostra lista), che per lo più parla di soldi, ricchezza e stile di vita violento, la maggior parte dei rapper russi fa auto-analisi e solleva temi che colpiscono la maggior parte dei fan.

In Russia, il rap e l'hip-hop si rivolgono a un pubblico che prende la vita seriamente: un esempio lampante è Oxxxymiron, il primo rapper della nostra lista, super popolare, i cui testi sono esplicitamente intellettuali, con molti riferimenti alla letteratura e alla storia. Dopo tutto, è laureato a Oxford!

Oxxxymiron: La meraviglia del grime

oxxxymiron.com/Global Look Press oxxxymiron.com/Global Look Press

Miron Fedorov, noto con il nome d’arte Oxxxymiron, è diventato famoso per aver portato il sapore grime nell'hip-hop russo, che prima era influenzato soprattutto dal rap classico. Oxxxymiron ha trascorso buona parte della sua infanzia e adolescenza in Europa, studiando in Germania e poi trasferendosi nel Regno Unito con i suoi genitori. Si è laureato a Oxford con una specializzazione in letteratura inglese medievale, anche se canta in russo. È considerato uno dei migliori rapper freestyle in Russia.

Kasta: La band hip-hop più influente della Russia

Ekaterina Mozina (CC BY-SA 3.0) Ekaterina Mozina (CC BY-SA 3.0)

Kasta (Casta) è senza dubbio la band hip-hop più influente (e duratura) della Russia. Nata negli anni '90 a Rostov sul Don, città russa famosa per la sua cultura hip-hop underground, la band attualmente è composta da quattro membri (Vladi, Shym, Khamil e Zmey). La loro musica è fortemente influenzata dalla scena rap di New York, in particolare dal Wu-Tang Clan.

Basta: Il più noto produttore hip-hop russo

Mikhail Kireev/Sputnik Mikhail Kireev/Sputnik

L'ex produttore dei Kasta, Vasilij Vakulenko, alias Basta, è probabilmente il produttore hip-hop più influente in Russia; è co-proprietario dell'etichetta discografica Gazgolder. Basta produce musica sotto diversi nomi e appare spesso in tv come membro della giuria di vari talent show.

Noize MC: Il rapper che si è fatto da solo

Anton Belitskij/Global Look Press Anton Belitskij/Global Look Press

Partendo dal freestyle-rapping nel dormitorio dell'Università Statale Russa di Scienze Umanistiche, dove studiava negli anni Duemila, Ivan Alekseev, alias Noize MC, si è lentamente costruito una base di fan devoti. Quando ha firmato il suo primo contratto discografico, era già molto conosciuto nella scena rap russa. Attualmente è uno degli artisti rap che si esibiscono maggiormente dal vivo in Russia.

Morgenshtern: L’enfant terrible dell'hip-hop russo

Maksim Blinov/Sputnik Maksim Blinov/Sputnik

Alisher Valeev, alias Morgenshtern, originario di Ufa (Bashkortostan), è l'artista più scandaloso della scena hip-hop contemporanea, per via dei temi duri e marginali che solleva nei suoi testi.

È stato ripetutamente criticato dal pubblico e persino dalle autorità perché promuove apertamente uno stile di vita lussuoso ed esagerato; tuttavia resta il rapper più popolare tra gli adolescenti russi contemporanei. Chissà perché…

