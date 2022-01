La provincia russa come non l’avete mai vista, raccontata in foto

Per Roman Gostev, grafico di 37 anni, originario di Nizhnevartovsk, in Siberia, la fotografia non era altro che un semplice passatempo. Eppure, con impegno e passione, è riuscito a raccogliere una collezione unica di scatti che ritraggono la provincia russa più autentica e i suoi abitanti.

Gostev non si era mai immaginato nei panni di un fotografo professionista… fino a quando il suo lavoro gli ha imposto di usare la macchina fotografica.

“Per un progetto di pubblicità grafica mi sono ritrovato a dover fotografare alcuni oggetti urbani. In un primo momento mi sembrava che quei paesaggi non avessero nulla di interessante. Camminavo su e giù per le strade e non notavo nulla… Fino a quando alcuni dettagli hanno iniziato a catturare la mia attenzione. E da quel momento, tutto è cambiato”, ha detto Gostev.

Non si aggrappa a nessuna idea specifica, ma si lascia guidare dal suo istinto e dal suo intuito creativo. E i suoi scatti sono il risultato di pura improvvisazione.

“Fotografo l'ambiente urbano, qualcosa che è accessibile a tutti – dice -. Non vado in cerca di qualcosa di particolare: semplicemente porto sempre con me la macchina fotografica, e quando trovo un soggetto interessante, lo immortalo. Mi affido al caso”.

La maggior parte delle foto di Gostev vengono da Nizhnevartovsk, dove vive e lavora; ma la sua ricerca non si limita alla sua città e posa l’obiettivo anche su territori ben più remoti.

“L'anno scorso un mio collega è andato in Estremo Oriente per acquistare una macchina. Sono andato con lui. Ovviamente quando vado in vacanza porto sempre con me la macchina fotografica. Lì ho trovato luoghi e persone molto interessanti da immortalare”.

Ecco allora che i suoi scatti si posano su attimi di vita della gente locale, per raccontare la quotidianità nella campagna russa, la vita dei commercianti che fumano vicino a una vecchia stazione di servizio, i giochi dei ragazzini tra la neve, la noia degli anziani sulle panchine…

Secondo l’autore, in zone così remote è più facile scovare immagini di vita autentiche. “Nella mia città, Nizhnevartovsk, non si incontrano più persone così: ormai siamo tutti omologati, abbiamo tutti l’aspetto dei moderni abitanti delle grandi città. Ma la gente di provincia è diversa, è più autentica. E i miei occhi si posano immediatamente su di loro, per scattare una foto. Tutto accade sempre molto velocemente”, spiega.

A uno straniero che sogna di visitare la Siberia o qualsiasi altra località remota della Russia, Gostev consiglia di affidarsi alla propria curiosità… e di aprirsi agli altri, per scoprire luoghi e persone davvero originali e fuori dal comune.

