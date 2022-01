Danza: Jacopo Tissi promosso a étoile del Teatro Bolshoj di Mosca

Il ballerino italiano Jacopo Tissi, 26 anni, è stato promosso étoile del teatro Bolshoj di Mosca. La nomina è arrivata da Makhar Vaziev, direttore del corpo di ballo, dopo la sua magistrale interpretazione del Principe nello spettacolo “Lo Schiaccianoci” di Jurij Grigorovich, andato in scena il 31 dicembre. Per il giovanissimo interprete, il primo italiano nella storia ad essere stato assunto al Bolshoj (nel 2017, ndr), si aprono così le porte dell’olimpo della danza, dove regnano star del calibro di Svetlana Zakharova, Denis Rodkin e Olga Smirnova. Con il titolo di étoile, Tissi danzerà sul prestigioso palcoscenico moscovita già il 10 gennaio con “Raymonda” e il 18 con “Il Lago dei Cigni”.

“I nostri più sentiti complimenti a Jacopo Tissi, promosso étoile del Teatro Bolshoj. Un prestigiosissimo riconoscimento, frutto di tanto impegno, dedizione e talento”, hanno commentato dall’Ambasciata d’Italia a Mosca attraverso la pagina Facebook ufficiale.

Fisico statuario e una determinazione da vendere, Tissi - originario di Landriano, in provincia di Pavia -, dopo essersi diplomato al Teatro La Scala di Milano, è volato a Mosca dove è entrato a far parte del corpo di ballo del Bolshoj. In un’intervista rilasciata a pochi giorni dal suo nuovo traguardo, ha confessato che la promozione era già nell’aria e che la stava attendendo con impazienza. La notizia è arrivata al termine dello spettacolo di Capodanno ed è stata accolta con grande emozione anche dai suoi genitori, che erano con lui sul palco. E a chi gli chiede se sogna di tornare un giorno a Milano, Jacopo risponde che sarebbe bello, ma che per ora il suo futuro è a Mosca.

