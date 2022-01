La street art entra nei musei: a Mosca esposti graffiti e opere underground in una galleria

1 / 0331C. Fence

L’artista di strada Zhenja, conosciuta con il nome d’arte 0331C, ha già allestito alcune mostre personali. Una di queste si intitola “Fence” (Recinzione), e il suo slogan è “I Am Just the Letters on the Fence” (Sono solo le lettere sulla recinzione). La sua opera d'arte è un pezzo di porcellana a forma di muro di cemento, molto comune in tutta l'Unione Sovietica. Vi abbiamo raccontato la storia del famoso muro di cinta sovietico qui.

2 / Zoom. La catastrofe dei nostri giorni

Nelle sue opere, l’artista di strada Zoom ricrea le superfici urbane: muri imbrattati, porte di metallo arrugginite, graffiti e lamiere di capannoni.

3 / Misha Most. #213

Misha Most è uno dei più famosi e innovativi artisti russi di graffiti, e le sue opere sono state esposte in tutto il mondo. Le sue creazioni svelano i tanti significati che si possono trovare in un’opera di street art.

4 / Vladimir Abikh. Arte dell'onda di strada

Vladimir Abikh lavora a molti generi diversi, al limite tra arte di strada e multimediale. Le sue opere si interrogano sul ruolo degli esseri umani nello spazio virtuale, e sull'influenza che la virtualità ha sulla vita reale.

5 / Slava Ptrk. Vista dalla finestra, da “Serie di grigi”

Slava Ptrk utilizza una gran varietà di tecniche e considera l'ironia il suo strumento principale, mettendo in evidenza l'assurdità della realtà circostante.

6 / Gruppo artistico Zlye (Wick)

Questo collettivo di artisti parte dagli aspetti più vulnerabili della società per denunciare le contraddizioni socio-culturali della nostra vita.

7 / Dmitri Aske. Madre di stelle

Dmitri Aske è uno degli artisti di strada russi che più di tutti sono stati influenzati dai graffiti. Crea stampe, street art, pannelli di grandi dimensioni e opere d'arte pubblica. Tra le sue tecniche più riconoscibili c’è il mosaico di compensato.

8 / Timofey Radya. Figura 2. Gioco

Timofey Radya è famoso soprattutto per le scritte che crea negli spazi pubblici. “La vita è come un videogioco senza possibilità di vincere”; “Ti abbraccerei ma sono solo testo”; “Ehi tu mi ami”: queste e altre didascalie assurde sono come “schiaffi” in faccia a chi osserva. Radya produce inoltre performance su larga scala e installazioni satiriche provocatorie. La performance video “Figura 2. Gioco” è disponibile qui.

9 / Turben. Oro

Turben si occupa di street art dal 2008, e durante il suo percorso creativo ha usato le bombolette spray per creare generi diversi e diverse allusioni. Nelle sue opere combina graffiti, pop art e immagini della cultura di massa.

10 / Aleksej Partola. Progetto Walls Elements #35

Aleksej Partola ha debuttato con un libro di fotografie in bianco e nero che raccontano gli artisti di strada di Mosca al lavoro. Ha inoltre realizzato un'indagine su larga scala della street art russa e pubblicato due album fotografici, chiamati “Wall elements” (Elementi di muro).

11 / Artem Stefanov. Maria

Artem Stefanov gioca con le illusioni ottiche, combinando elementi e rilievi della vita reale con l'estetica digitale.

12 / Aleksandr Zhunev. Una mano lava l'altra

Zhunev si ispira alla pop art e alla street art di Banksy per le sue creazioni; ha fatto diverse sperimentazioni, prima di raggiungere un proprio stile personale. Dal 2013 si occupa di “pixel art”.

La mostra “True Ly” presenta al pubblico le opere di alcuni tra i più gettonati artisti di strada russi e resterà aperta alla fondazione RuArts fino al 15 maggio 2022.

