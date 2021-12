Dieci nuove canzoni russe per la vostra playlist di Capodanno 2022

Siete pronti a festeggiare? Ecco per voi una lista delle canzoni più ascoltate negli ultimi mesi in Russia, per una colonna sonora tutta da ballare, in attesa della mezzanotte

1 / Lusya Chebotina - Il sole di Monaco

Eccolo, il tormentone del 2021: questa canzone risuona ovunque, soprattutto su TikTok. Nel suo brano la giovane cantante Lusya Chebotina dice di non aver bisogno di nulla, quando il suo amato non c’è: non le interessa Monaco, né gli hotel di lusso, se manca lui.

Perché avrei bisogno del sole di Monaco?

Dimmi, a cosa serve la luna di Saint-Tropez?

Quando il tuo sguardo brilla

Non ha senso se tu non ci sei

2 / Khabib e Vanya Dmitrienko - Cartolina

Ecco una simpatica canzone sull’amore non corrisposto: una ragazza ama un giovanotto, mentre un altro ragazzo fa di tutto per corteggiarla. Che fare, allora? Beh, non ci resta che ballare!

Il ragazzo porta, porta una cartolina

Una ragazza piange, piange mestamente

È stato un errore

Il tuo errore, dammi un’opportunità

3 / Galibri & Mavik - Federico Fellini

Preparatevi a non togliervi più dalla testa questo ritornello! Il protagonista si sente come un regista italiano (il regista italiano!) che confessa il suo amore a una ragazza… da Oscar! Ai suoi occhi, lei è una dea!

Sono come Federico Fellini!

Date un Oscar a questa dea

Come una Barbie in vetrina

Vuole il ruolo principale nel film

4 / Jarakhov & Markul - Sono nel momento

Avete presente quella sensazione che si ha quando sembra di avere il mondo intero ai propri piedi? Questa canzone è dedicata a coloro che stanno vivendo i momenti più luminosi della loro vita, che riescono a vedere la bellezza anche nelle piccole cose e sono felici anche nei momenti più bui.

Sono nel momento

Il giorno è volato via, non me ne sono accorto

Sono da solo, e solo il vento viene verso di me

Il sole splende su di me, anche se tutti dicono

Che non otterrò niente qui

5 / Dabro - L'orologio dice mezzanotte

Questo duo di Kazan, composto dai fratelli Ivan e Mikhail Zasidkevich, canta una canzone che parla di come un ragazzo invita alcuni suoi amici e la ragazza amata per trascorrere un compleanno speciale

Ho un anno in più e questo giorno è arrivato,

Perciò dovrei riunire un po’ di amici

Non aspettatemi a casa oggi

È mezzanotte in punto

6 / NILETTO - Qualcuno come te

Interprete frizzante e pieno di energia, Danil Prytkov, nome d’arte NILETTO, è noto per le sue romantiche canzoni da ballo. Questo brano si riferisce alla hit di Adele: non importa cosa lui faccia, la sua ragazza se ne va comunque, come in “Someone Like You”.

Proprio così

In modo umano

Abbracciami

Ancora non capirò

Te ne andrai come nella canzone Someone Like You

7 / HammAli & Navai - Uccellino

Questo brano parla di sentimenti che sfumano, se non ricambiati. Una ragazza cerca di dimenticare la sua ultima relazione, ma, non appena quel ragazzo riappare, lei “vola” da lui, come un uccello. E poi si ritrova a piangere.

Uno, due, tre, citazioni

Accendi una sigaretta con un fiammifero

E gli album di foto sono bruciati

È rimasta solo l'abitudine

Come un uccello vai da lui

Quando ti chiamerà tornerai volando

8 / Dima Bilan, Zivert - È stato amore

Questo è un remake della mega-hit dei primi anni 2000, che veniva suonata in ogni discoteca. Anche se la canzone parla di una storia finita, vi farà ballare sicuramente.

Perdona la mia tristezza

Lasciami versare qualche lacrima

Dirai che le cose tra noi non erano serie

Il dolore se ne andrà per oggi

Ma tornerà domani

So che era amore

9 / MIA BOYKA, T-killah - Petalo di fiore

La cantante Maria Boyko è diventata famosa grazie ai suoi divertenti video su TikTok e alla sua immagine in stile “cartoon”. Le sue canzoni sono molto amate dagli adolescenti di tutto il paese. Questo duetto con il rapper T-killah parla di amanti e petali di fiori… che romantico!

Vola, vola, petalo

Da ovest a est

Da nord, verso sud

Digli che lo amo

10 / Vanya Dmitrienko - Venere-Giove

E se la tua ragazza venisse da Venere e tu da Giove? Bisogna accettare di essere diversi, per stare insieme… e superare queste differenze insieme per potersi trovare, un giorno, nella stessa orbita.

Tu sei Venere, io sono Giove

Tu sei Mosca, io sono Piter (San Pietroburgo, ndr)

Gente, aiutatemi a respirare

Tu sei Venere, io sono Giove

Tu sei Mosca, io sono Piter

Condividiamo ancora una volta la stessa orbita







