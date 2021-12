Roma festeggia Dostoevskij: il regista Khotinenko presenta due film dedicati allo scrittore

Russia Beyond

Il 10 e l’11 dicembre si terranno le proiezioni delle pellicole “Dostoevskij” e “I Demoni”, di Vladimir Khotinenko, per celebrare il 200° anniversario della nascita dello scrittore russo

Nell’ambito delle celebrazioni per il 200° anniversario della nascita dello scrittore russo Fjodor Dostoevskij, Roma accoglierà il regista russo Vladimir Khotinenko, in visita nella capitale italiana per presentare alcuni suoi film dedicati al genio della letteratura russa e mondiale.

Il primo incontro si terrà il 10 dicembre alle 18:30 - in lingua russa - nel Centro Russo di Scienza e Cultura a Roma, in Piazza Cairoli 6; alle 19:30 seguirà la proiezione della prima puntata della serie “Dostoevskij” (con i sottotitoli in italiano). L’ingresso è gratuito, con prenotazione e super green pass obbligatori.

L'11 dicembre alle 16 presso la Casa del Cinema in Largo Marcello Mastroianni 1 (Villa Borghese) avrà luogo il secondo incontro con il regista e la proiezione del film “I Demoni”. L’ingresso alle sale è gratuito previa registrazione presso la portineria della Casa del Cinema a partire da un’ora prima dello spettacolo. Per accedere è necessario essere muniti del nuovo certificato verde e di un documento di identità.

Vincitore di numerosi premi cinematografici russi e stranieri, Vladimir Khotinenko ha iniziato la sua carriera con il film d'azione “Solo e disarmato”, del 1984. Dopo soli tre anni è diventato famoso grazie al film “Specchio per l'eroe”. La colonna sonora per uno dei suoi capolavori, il film storico “72 metri”, è stata scritta dal famoso compositore italiano Ennio Morricone.

Di recente, Vladimir Khotinenko ha prestato molta attenzione a Dostoevskij: nel 2010 ha prodotto la serie televisiva biografica “Dostoevskij”, che racconta molti dettagli sulla vita personale dello scrittore. Tre anni dopo è uscito sui grandi schermi il film “I Demoni”, firmato da Khotinenko come sceneggiatore e regista.

