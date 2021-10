Cinema: Un regista italiano al Short Shot Fest di Mosca

Russia Beyond

C’è anche un italiano tra i registi selezionati al Short Shot Fest di Mosca, il festival internazionale dei cortometraggi della capitale russa. Si tratta di Massimo Ivan Falsetta, classe 1978, pluripremiato regista che ha iniziato la carriera con Giuseppe Tornatore e al Centro Sperimentale di Cinematografia. Falsetta è stato selezionato al Short Shot Fest di Mosca con il suo fashion film “Eclettico”, un lavoro realizzato in collaborazione con l’hair stylist di fama mondiale Fabio Colucci per Ascet (un brand italiano di hair stylist e prodotti per capelli), che fonde l’arte e la pubblicità, la libertà creativa e la comunicazione. Il risultato? Un prodotto cinematografico sui generis, dove lo spot si eleva ad arte.

Il film

“Eclettico” racconta la storia di un moderno Ulisse che si perde in luogo sconosciuto e incontra delle bellissime Sirene, sullo sfondo di un’atmosfera onirica e futuristica. Il film esalta la femminilità interpretandola in tutte le sue sfaccettature e descrive la donna di oggi dinamica, sensuale ed estremamente eclettica, dove “il presente è un tempo futuro”, ma il presente guarda al passato. Un viaggio in un’atmosfera incantevole, affascinante ed emozionale per creare un “fascino senza tempo”, dove si incontrano futuro e tradizione, natura e bellezza.

Il regista

Autore di diversi cortometraggi, videoclip e spot pubblicitari, Massimo Ivan Falsetta è da alcuni anni il regista di punta del nuovo genere fashion film in Italia e ha collaborato con importanti brand del luxury. Ha lavorato con attori del calibro di Roberto Herlitzka, Anna Falchi, Neri Marcorè, Franco Nero, Euridice Axen e Alla Krasovitzkaya.

Negli anni con i suoi cortometraggi e fashion film ha vinto il Chicago Fashion Film Festival (US), Linear International Film Festival (UK) “Best Drama Short”, LIFF Colpo d'occhio (Lamezia Terme) “Miglior Attore”, Mad Monster Party Film Festival (USA) “Short Narrative Film”, London Director Awards (UK) “Sci-Fi Film”, Varese International Film Festival “Short Film”, Best Film Award London “Best Sci-Fi Director” (UK), AltFF Alternative Film Festival (Canada) “Miglior Cast”, ed è stato finalista al Madrid Film Awards (E), Sweden Film Awards (SE), Golden Short Film Festival (Roma), Paris Film Festival (FR), The Milano Film Festival.

Il Short Shot Fest di Mosca si propone come un’opportunità per i registi di presentare i loro film al grande pubblico e di attirare l'attenzione dei produttori cinematografici, della stampa e degli sponsor. Grazie al Short Shot Fest, il pubblico può conoscere opere interessanti che non vengono trasmesse al cinema, e scoprire nuovi registi, sceneggiatori e cameraman di talento.

