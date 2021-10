Dieci leggendarie girl band russe che hanno fatto la storia della musica pop

1 / t.A.T.u

Scommettiamo che questa band la conoscete! Le t.A.T.u sono apparse sulla scena russa e internazionale nel 1999… e hanno dato subito scandalo! La loro ambiguità sessuale, i segnali più o meno espliciti di passione reciproca, hanno amplificato la loro fama, anche se successivamente le due si sono allontanate da questa immagine.

Le t.A.T.u cantavano sia in russo che in inglese e sono diventate la prima girl band russa a raggiungere la fama globale. Nel 2003 hanno ottenuto il bronzo all'Eurovision. Oggi le ragazze sono cresciute e sono più impegnate nella loro vita personale che nella musica. Qui vi abbiamo raccontato che fine hanno fatto le due cantanti delle t.A.T.u.

2 / Blestyashchie

Questa band, il cui nome si traduce come “brillante”, è stata una delle prime girl band russe. Fondata nel 1995, è una classica band pop che canta canzoni sulla vita e le relazioni amorose.

Negli anni si sono alternati circa 20 membri, ma la loro musica è rimasta invariata. Se siete in vena di ballare, provate ad ascoltare le loro canzoni!

3 / Kombinatsiya

Una delle prime band sovietiche, Kombinatsiya (Combinazione) è stata fondata nel 1988 nella città di Saratov ed è diventata popolare in tutta l'ex Unione Sovietica. E non c'è da stupirsi: due belle ragazze che si divertono e cantano canzoni umoristiche sulla carenza di beni, sugli stipendi bassi e l'emigrazione: argomenti ben familiari a tutti in quel periodo.

Dieci anni dopo hanno smesso di registrare nuovi album e si sono concentrate sulle loro carriere da soliste. Di tanto in tanto fanno qualche apparizione nelle feste retrò.

4 / Litsej

La band, il cui nome significa Liceo, è stata estremamente popolare nella metà degli anni '90. A differenza di altre girl band, le leader non solo cantavano, ma suonavano anche la chitarra. La canzone “Osen” (autunno), del 1993, ebbe un grande successo e ancora oggi viene trasmessa di tanto in tanto alla radio.

5 / Strelki

Tra il 1997 e il 2006 la band Strelki (Freccia) ha cambiato più volte cantante, ma i loro brani sugli uomini infedeli e traditori hanno continuato a ottenere un grande successo. La band si è sciolta per via dei troppi cambamenti, e alcune cantanti che prima sono salite sul palco con la band oggi hanno intrapreso la carriera solista.

6 / Fabrika

Le tre ragazze di questa band nel 2002 hanno partecipato a un talent show russo chiamato “Fabric of Stars”, e il produttore del programma ha deciso di creare una band insieme a loro. Cantano principalmente canzoni d'amore basate su melodie semplici e orecchiabili.

7 / Mirage

Potete ascoltare ancora oggi le loro canzoni in qualche discoteca retrò: i Mirage sono state infatti una delle band più popolari del tardo periodo sovietico. Il ritmo delle loro canzoni è così contagioso che è praticamente impossibile smettere di ballare! I brani erano scritti in stile pop classico ed erano accompagnati da strumenti elettrici. Le vocalist cambiavano di volta in volta, e alcune di loro sono diventate musiciste soliste; ma le vecchie canzoni dei Mirage sono ancora oggi famose in tutto il paese!

8 / Reflex

Gonne cortissime, top aderenti, trucco brillante: i Reflex sono una band modello degli anni 2000! Per la Russia, questo stile era nuovo all'epoca, ed è forse per questo che il duo è diventato così popolare fin dall'inizio. La solista principale, Irina, ha persino ricevuto il premio “Per il merito alla patria” nel 2017.

9 / Kolibri

Questo quartetto creativo è nato a Leningrado (oggi San Pietroburgo) alla fine degli anni '80. A differenza di molti altri gruppi pop dell'epoca, i Kolibri si concentravano davvero sulla loro musica: suonavano canzoni intelligenti e ironiche e non si preoccupavano di fingere di essere ragazze da copertina. A volte facevano parodie di altri musicisti: in una canzone chiamata “Autumn Yellow List”, per esempio, prendono in giro la musica pop russa usando frasi strane e rime illogiche.

10 / Pep-see

Ecco il funk russo della metà degli anni '90, in cui tre signore in costumi brillanti eseguivano canzoni folli e umoristiche come alternativa alla normale musica pop o rock. Non furono mai popolari come altre girl band, ma conquistarono molti fan, soprattutto tra la gente amante della musica da “cattive ragazze”.

