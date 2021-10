Tv: dieci imperdibili performance russe presentate nei programmi “Got talent” di tutto il mondo

Ballo, canto, acrobazie. I russi hanno fatto il pieno di applausi negli show televisivi a caccia di talenti. Abbiamo selezionato per voi le esibizioni più sorprendenti

1 / Un ballo per due

Quando Pavel, da Mosca, è salito sul palco dell’America's Got Talent, nell'estate 2021, ha detto che avrebbe dovuto esibirsi con sua moglie… ma che purtroppo lei era arrivata in ritardo all’aeroporto. Davanti all’iniziale scetticismo dei giudici, Pavel ha chiesto loro di potersi esibire ugualmente… da solo. E così si è presentato sul palco inscenando una simpatica danza con un manichino.

“Ero così divertito...! Non volevo che si fermasse”, ha commentato un utente sotto il video. Un altro l’ha definita “una delle performance più originali e divertenti mai mostrate nel programma”.

2 / Acrobazie e contorsionismo

Queste quattro ragazze del Gruppo di Contorsionismo di Angara, originarie della Buriazia, hanno eseguito un incredibile show acrobatico al Britain's Got Talent, nel 2017. Il Gruppo di Contorsionismo di Angara è molto famoso in patria e si è esibito anche per il Cirque du Soleil. La loro incredibile flessibilità va oltre la fisica!

3 / Folclore della Yakutia

Avete mai sentito la musica popolare della Yakutia? Nel 2018 Olena Uutli ha impressionato il pubblico e la giuria del Britain's Got Talent con la musica etnica del luogo più freddo della terra. Ha ricreato i suoni della natura, dal cinguettio degli uccelli al calpestio dei cavalli, accompagnati da un ritmo moderno. Semplicemente stupefacente!

4 / La danza della luce

Il gruppo di ballo UDI (acronimo dei nomi Yury, Denis e Igor che hanno fondato il gruppo) di Tomsk, in Siberia, è stato tra i finalisti di molti talent show internazionali, anche in Russia, Ucraina, Gran Bretagna e Israele. All'America's Got Talent del 2018 il team si è esibito in un incandescente spettacolo di danza che racconta la storia del confronto tra la luce e le tenebre.

5 / I suoni della natura

Nel 2019 i giudici del Britain's Got Talent hanno avuto qualche difficoltà a pronunciare il suo nome; ma la sua voce è rimasta impressa nelle menti e nei cuori di tutti i presenti. Gennadij Tkachenko-Papizhl è un musicista russo che ha partecipato ai talenti show di tutto il mondo, ottenendo ottimi risultati sia in Germania che in Georgia. Le sue “voci” ricordano l'eco delle montagne mescolate a melodie folk.

“Mi viene la pelle d'oca ogni volta che lo sento”, hanno commentato molti spettatori.

Un altro spettatore ha definito la sua performance “pura ispirazione dall'universo”. Cosa ne pensate?

6 / È tutta una questione di equilibrio

Il duo Danil Kalutskih e Valentin Chetverkin si è esibito nello spettacolo acrobatico più famoso della Russia. Gli atleti sono campioni europei e mondiali di ginnastica e hanno partecipato a vari festival internazionali di circo. Guardate la loro sorprendente performance andata in onda al Britain's Got Talent nel 2019!

7 / Una voce spaziale

Ekaterina Shelenova è una cantante lirica professionista. Nata a Kaliningrad, oggi vive a Milano, dove si occupa di musica classica e moderna. Nel 2021, si è messa alla prova all’Italia's Got Talent. E i giudici sono rimasti davvero impressionati dalla sua voce.

“Fin dai primi secondi mi ha trasportato in un altro universo”, ha commentato uno spettatore.

8 / Bassotti super star

Diana Vedjashkina di San Pietroburgo è salita sul palco insieme ai suoi cinque bassotti. Il video della sua performance ha ottenuto milioni di visualizzazioni su YouTube! Chi ha avuto a che fare con questa razza sa che è molto difficile addestrarli. Ma lei ce l’ha fatta.

“Se può addestrare cinque bassotti a fare queste cose, può addestrare un coccodrillo a cantare”, ha commentato un utente su YouTube.

9 / Che voce!

Riuscite a credere che questo ragazzo, che ha una voce così meravigliosa, di giorno lavori come guardia di sicurezza in un magazzino di alcolici? Aleksej Gusev, dalla Russia, ora vive a Glasgow e nel 2020 ha deciso di mostrare il suo talento al Britain's Got Talent.

10 / La danza del Caucaso

Nel 2017 un collettivo di ballerine della Cecenia, chiamato Lovzar, si è esibito al “Poland's Got Talent”: questa ritmica danza tradizionale “Lezginka” è in realtà molto difficile da eseguire e richiede molta energia. Date un'occhiata ai loro movimenti! Semplicemente strepitose!

