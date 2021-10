Il balletto sovietico raccontato in 25 spettacolari foto d’epoca

In epoca sovietica il balletto smise di essere una forma d’arte d’élite per avvicinarsi al pubblico di massa. Venne mostrato moltissime volte in televisione, anche nei momenti più bui della storia dell’URSS: il caso più eclatante fu la messa in onda de “Il lago dei cigni” durante il colpo di Stato avvenuto nell’agosto del 1991.

Scenografie spettacolari, ballerini insuperabili, costumi elaborati e ben fatti. In poco tempo, il balletto russo divenne uno dei principali “prodotti di esportazione”, una sorta di “marchio di fabbrica” del paese sovietico. Le compagnie di danza ebbero la fortuna di poter viaggiare spesso oltre la cortina di ferro, e in molte regioni dell’URSS nacquero teatri d’opera e di balletto.

La concorrenza fra ballerini era altissima, motivo per cui chi riusciva finalmente a calcare i palcoscenici si ritrovò a divenire leggenda, tali erano la bravura e la preparazione. E le coreografie create dai coreografi sovietici sono usate ancora oggi nei principali teatri del paese.

Tentativi d'avanguardia per riformare il balletto. “L’arte del movimento”

La ballerina Galina Ulanova vestita con un costume del Komsomol per il balletto “Il secolo d'oro” di Dmitrij Shostakovich, 1930

Composizioni sperimentali dei ballerini del Teatro dell’Opera e del Balletto Taras Shevchenko di Kiev, 1931

Il balletto non si è fermato nemmeno durante la guerra. Uno spettacolo del Bolshoj durante la Seconda guerra mondiale, 1941

Galina Ulanova nel balletto “Romeo e Giulietta” di Sergej Prokofiev, messo in scena dal Teatro Bolshoj, 1946

Le prove del primo balletto per bambini “Aistenok”, 1948

Elena Wanke nel balletto “Coppélia” di Léo Delibes al Teatro Bolshoj, 1949

Ballerine in posa dietro le quinte con i costumi del balletto “Coppélia”, 1949

Maja Plisetskaja, 1949

Una scena del balletto “Il cavaliere di bronzo” al Teatro Bolshoj, 1949

Il balletto “Il papavero rosso” su un tema cinese. Sullo sfondo, la scritta "I sindacati dei lavoratori russi ai lavoratori cinesi”. Anni ‘40

“Il lago dei cigni”. Teatro Bolshoj, anni '50

La scuola di balletto del Bolshoj, anni '50

“Il lago dei cigni” portato in scena dal Teatro statale dell’Opera e del Balletto di Novosibirsk, 1955

Il balletto “Gayane” di Aram Khachaturyan al Teatro Bolshoj, anni '50

“Spartacus” di Aram Khachaturyan diretto da Igor Moiseyev, 1958

Giovani Pionieri eseguono la “Danza dei piccoli cigni” durante una manifestazione dei lavoratori, 1958

La famosa ballerina Maja Plisetskaja ne “Il lago dei cigni”, 1960

Maja Plisetskaja interpreta Kitri in “Don Chisciotte”, 1964

Un momento delle prove, 1971

Prove in tutù, 1971

Maris Liepa e Marina Kondratieva in una scena del balletto “Spartacus”, 1976

Una scena de “Il lago dei cigni”, anni '80

Dietro le quinte del Bolshoj, 1983

Dietro le quinte del Teatro dell’Opera e del Balletto di Voronezh: una ballerina ripara un costume e legge il giornale Izvestia, 1984

LEGGI ANCHE: Cinque stranieri (tra cui un italiano) che sono star del balletto in Russia







Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale