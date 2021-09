La Russia e i russi visti con gli occhi dei pittori stranieri

Tra l'inizio del XVIII secolo e la prima metà del XIX secolo, nell’Impero Russo ci furono moltissimi artisti stranieri: un fenomeno migratorio addirittura ribattezzato “Rossica”. E non sorprende, quindi, che l’arte del paese abbia subìto una profonda influenza dei pittori provenienti dall'Europa occidentale.

Adriaan Schoonebeek. La nave Goto Predestinatsiya (Provvidenza di Dio), 1701

Dominio pubblico

L'artista olandese fu uno dei primi stranieri invitati in Russia da Pietro I, detto il Grande. Schoonebeek è noto per le sue incisioni di battaglie e le sue mappe, così come per aver raffigurato le prime navi della nuova flotta russa costruite da Pietro.

Johann Tannauer. Lo zar Pietro I nella battaglia di Poltava. 1737

Museo Russo

La vittoria della Russia nella battaglia di Poltava determinò l'esito della guerra del Nord, conferendo alla Russia l'accesso al mare e nuovi territori. L'artista tedesco raffigurò Pietro in un eroico ritratto equestre, incoronato con la corona d'alloro del vincitore della dea Nike.

Jean-Marc Nattier. Ritratto di Pietro I e ritratto di Caterina I. 1717

Museo Ermitage

Il pennello dell'artista francese ha prodotto i ritratti di molti rappresentanti della nobiltà russa; ma le raffigurazioni di Pietro I e di sua moglie, la futura imperatrice Caterina I, sono particolarmente note.

Louis Caravaque. Ritratto delle principesse Anna Petrovna ed Elisabetta Petrovna, 1717

Museo Russo

Pietro I commissionò all'artista francese non solo il proprio ritratto, ma anche quelli dei suoi figli e dei nipoti. Caravaque produsse anche dipinti di battaglia per i palazzi di San Pietroburgo, e fu uno dei primi stranieri a dipingere icone per le chiese ortodosse.

Johann Heinrich Wedekind. Ritratto di Pietro II e ritratto di Anna Ioannovna. 1730 circa

Museo di Samara

Il pittore tedesco fu ritrattista di corte del re svedese Carlo XII, ma ricevette anche numerose commissioni da parte dell'imperatore russo Pietro I e dai suoi successori. Nell'arte russa, è considerato uno dei fondatori del genere del ritratto.

Jean-Baptiste Le Prince. La culla russa. 1764

Sepia Times/Getty Images

L'artista francese è stato un rappresentante dello stile rococò, che tanto piaceva all'imperatrice Elisabetta Petrovna. L’imperatrice mandò quindi Le Prince a fare un viaggio in Russia, durante il quale realizzò una serie di schizzi e bozzetti russi.

Élisabeth Vigée Le Brun. Ritratto delle figlie dell'imperatore Paolo I. 1796

Museo Ermitage

L'artista preferita di Maria Antonietta lasciò la sua patria dopo la Rivoluzione francese e passò diversi anni in esilio all'estero. Negli anni ‘90 del 1700, visse per un periodo in Russia, dove dipinse ritratti di nobili e dei membri della famiglia zarista.

Gerard Delabart. Vista su Mosca dal balcone del palazzo del Cremlino verso il ponte Moskvoretskij. 1797

Museo Russo

Grazie alle dettagliate incisioni di questo pittore francese, oggi possiamo intravedere il paesaggio di Mosca prima del devastante incendio del 1812 avvenuto durante la guerra con Napoleone.

Benjamin Patersen. Veduta di San Pietroburgo nel giorno del centenario, 1803

Museo Ermitage

L'artista di origine svedese dipinse più di 100 vedute di San Pietroburgo. L'Ermitage ospita una grande collezione delle sue opere, mostrando quanto la città sia cambiata negli ultimi due secoli.

Karl von Kügelgen. Veduta delle rocce della grotta vicino a Kachikalen, Crimea. 1824

Dominio pubblico

I fratelli artisti tedeschi Karl e Gerhard von Kügelgen vennero in Russia su invito di Paolo I, presero la cittadinanza russa e divennero pittori di corte. Furono tra i primi a dipingere i paesaggi dei territori appena annessi di Crimea, Finlandia ed Estonia.

Auguste Cadol. Cattedrale del Monastero della Trinità di San Sergio. Prima metà del XIX secolo

Museo Ermitage

L'artista francese creò un'intera serie di vedute di Mosca, pubblicate come album separato a Parigi nel 1825. Realizzò anche diversi dipinti del Monastero della Trinità di San Sergio, un famoso monastero non lontano da Mosca.

George Doe. Ritratti di Alessandro I, Mikhail Kutuzov, Mikhail Barclay de Tolly. 1826-29

Museo Ermitage

L'artista inglese è meglio conosciuto per i suoi ritratti di eroi della guerra del 1812 contro la Francia napoleonica. In tutto, dipinse più di 300 immagini, inclusi i grandi ritratti di Alessandro I e dei generali Mikhail Kutuzov e Mikhail Barclay de Tolly.

André Durand. Veduta di un villaggio tra Novgorod e Tver. 1839

Dominio pubblico

Nel 1839, Durand fece un lungo viaggio attraverso la Russia e compilò un intero album di litografie intitolato “Un viaggio pittoresco e archeologico attraverso la Russia”, con vedute di San Pietroburgo e Mosca, così come di piccoli villaggi.

Franz Krüger. Guardia russa a Tsarskoe Selo. 1841

Museo Ermitage

Lo stile e la tecnica di questo artista tedesco sono inconfondibili. Ha dipinto alla corte sia del re prussiano che degli imperatori russi. Tra le sue opere ci sono ritratti molto profondi di Alessandro I e Nicola I.

Christina Robertson. Ritratti di donne della famiglia zarista, 1849-50

Museo Ermitage

L'artista scozzese lavorò alla corte di Nicola I e dipinse più di 30 ritratti di membri della sua famiglia, così come della nobile famiglia Jusupov. La maggior parte dei suoi modelli erano donne e bambini. Nella foto da destra: l'imperatrice Aleksandra Feodorovna, moglie di Nicola I, e le loro figlie, le granduchesse Aleksandra e Maria.

Mihály Zichy. Festa nazionale al campo Khodynka di Mosca in occasione dell'incoronazione dell'imperatore Alessandro II. 1856

Dominio pubblico

L'artista ungherese lavorò per molti anni in Russia come pittore di corte, immortalando sia scene cerimoniali di incoronazioni che la vita “quotidiana” dei reali, compresa la caccia.

Laurits Tuxen. Matrimonio dello zar Nicola e Alix d'Assia. 1895

Museo Ermitage

Alessandro III invitò l'artista danese a lavorare come pittore di corte. Tuxen realizzò paesaggi e ritratti, ma la cosa più importante per l'arte russa è la sua serie dedicata all'incoronazione e al matrimonio di Nicola II.

Pablo Picasso. Le tre ballerine. 1925

Galleria Tate

Il famoso artista d'avanguardia aveva legami con la Russia. Disegnò i costumi per i Ballets Russes di Sergej Diaghilev e produsse uno studio di ritratto del compositore Igor Stravinskij. Ha inoltre ricevuto il Premio Lenin per la Pace per la sua litografia Colomba della Pace. E, naturalmente, dipinse molti ritratti di sua moglie russa, la ballerina Olga Khokhlova.

Hans Richter. Stalingrado (Vittoria in Oriente). 1943-1946

Museo Pushkin

I primi esperimenti di questo artista tedesco, rappresentante del dadaismo, furono nel mondo del cinema d'avanguardia. I critici d'arte notano che il suo monumentale lavoro sulla più terribile battaglia della Seconda guerra mondiale è di tipo cinematografico.

Fernand Léger. Costruzione. 1950

Museo di Valentin Pluchek

Questo artista francese comunista con un debole per la Russia ha lavorato alla scenografia di un balletto su musica di Sergej Prokofiev; era inoltre sposato con la cugina del poeta russo Vladislav Khodasevich. Léger ha creato una serie di dipinti sul tema della costruzione, dove l'influenza dei manifesti di propaganda sovietica è chiaramente visibile.

Bernard Buffet. San Pietroburgo, Hermitage. 1991

Museo Ermitage

La collezione del primo museo d'arte della Russia contiene un'immagine di se stesso realizzata dal pittore francese Bernard Buffet. La combinazione di colori trasmette accuratamente l'umore della spesso inclemente San Pietroburgo.

