Al presentatore russo Ivan Urgant l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia

Molti di voi lo ricorderanno per l’esilarante ​​trasmissione di Capodanno “Ciao, 2020!”, andata in onda interamente in italiano maccheronico sul Pervyj kanal russo. Ora il celebre conduttore televisivo, comico e musicista Ivan Urgant è stato insignito dall’Ambasciatore Pasquale Terracciano dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia, un particolare attestato che viene consegnato a coloro che si distinguono nella promozione dei rapporti di amicizia e collaborazione tra l'Italia e altri paesi.

Così come ha scritto l’Ambasciata sulla propria pagina Facebook, la trasmissione “Ciao, 2020!”, “forte delle oltre 10 milioni di visualizzazioni su YouTube, ha lasciato un segno nel dialogo culturale tra la Russia e l’Italia”.

Ufficio stampa Ufficio stampa

Tra l’altro questa non è la prima esperienza che lega Urgant all’Italia: nel corso degli anni egli ha infatti ha ospitato nel proprio show diversi personaggi della cultura italiana, firmato il documentario “La loro Italia” a quattro mani con Vladimir Pozner e battuto l’asta di beneficenza in Ambasciata a favore del Centro Federale di ricerca sulle malattie infantili “Dmitrij Rogachev”.

