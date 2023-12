Quando il borsch diventa un… “pirozhok”! (RICETTA)

“L’idea di creare il pirozhók al borsch mi è venuta, perché volevo che la gente potesse mangiare ovunque i piatti della cucina casalinga, quelli che conosciamo e amiamo sin dall’infanzia”, ci ha detto Anatolij Bordijan. Da lui, adesso, si può comprare del borsch “da asporto”, da consumare per strada, in ufficio e persino in macchina. È molto comodo.

Nei locali della catena “Borsch” (ce ne sono già due a San Pietroburgo e uno a Mosca) la zuppa classica si è trasformata in un fagottino croccante. E non solo il borsch. Sono già disponibili, nella stessa versione, anche altri due tipi di zuppa: lo shchi e la soljanka. Il piatto e il cucchiaio non servono più: la carne e le verdure ora costituiscono il ripieno del pirozhok , mentre il brodo (che qui viene chiamato “nettare”) è servito a parte in un bicchiere.

Se vuoi provare il pirozhok al borsch, ma non puoi recarti nei tre locali della catena, puoi prepararlo da solo. Ecco una ricetta abbastanza semplice.

Pirozhki al borsch:

1. Preparate il classico borsch con brodo denso, carne e verdure.

2. Usando un colabrodo, separate il brodo.

3. Prendete della pasta sfoglia e tagliatela in rettangoli di circa 5 x 10 cm.

4. Mettete un cucchiaio di carne e verdure su un rettangolo di sfoglia, copritelo con un altro rettangolo e sigillate i lembi.

5. Friggete i fagottini in olio.

6. Servite separatamente il pirozhok con carne e verdure e il brodo, a parte, in un bicchiere.

Che ne pensate di questa ricetta? La proverete?



