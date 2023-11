Infornate la Torta di Anke, il dolce preferito dalla famiglia di Lev Tolstoj (RICETTA)

La delicata pasta frolla e la crema al limone di questa classica torta hanno da secoli moltissimi estimatori. Fate attenzione, però, a non ingozzarvi troppo, o finirete, come il grande scrittore, per odiarla

La “Torta di Anke" (o Ankovskij o “del dottor Anke”) è diventata popolare alla fine del XIX secolo grazie alla famiglia dello scrittore russo Lev Tolstoj. Tuttavia, per una serie di motivi, non è chiamata “torta Tolstoj”. In primo luogo, ciò si spiega con il fatto che la ricetta proviene dalla famiglia Bersov, i genitori della moglie dello scrittore, Sofja. Il medico di famiglia Nikolaj Anke era appassionato di cucina e condivise la ricetta con la suocera di Tolstoj. Il gusto delicato di questo dessert agli agrumi piacque molto a Sofja, che chiese al cuoco della tenuta della famiglia Tolstoj di prepararlo.

Da quel giorno, ogni festa della famiglia Tolstoj si svolse con questa torta come dessert principale. Secondo il figlio dei Tolstoj, Ilja, “una festa di compleanno senza la Torta di Anke è come il Natale senza l’albero…”.

La torta divenne un simbolo di calore, comfort e ospitalità nella casa dello scrittore. Tuttavia, alla fine fu preparata così spesso che, secondo i ricordi del figlio, Lev Tolstoj se ne stufò. E non solo di questa torta. Pur essendo sempre stato un grande intenditore di cibo, all’età di 57 anni Tolstoj divenne vegetariano e adottò abitudini alimentari molto sobrie.

LEGGI ANCHE: Perché il vegetarianismo era così popolare nella Russia zarista?

La ricetta della Torta di Anke è sopravvissuta fino ad oggi perché la moglie di Tolstoj, Sofja, l’ha annotata nel suo almanacco culinario domestico che riuniva 162 ricette di famiglia.

La torta di Anke è spesso preparata con due croste di pasta frolla e crema al limone. La torta risulta aromatica e tenera. Il sapore dolce della frolla burrosa è esaltato dalla crema al limone.

Questa torta è facile da preparare e, dopo averla provata, sono sicuro che la servirete spesso sulla vostra tavola per le occasioni speciali e le feste. Infatti, è così deliziosa che è difficile fermarsi a una sola fetta. Questa torta dovrebbe essere accompagnata da un’avvertenza: “Può creare dipendenza; consumare con moderazione”. Se non ascoltate l’avvertimento, potreste fare la stessa fine del grande Tolstoj, che alla fine, a forza di mangiarla e rimangiarla, se ne stufò.

Ingredienti per una torta di 16 cm di diametro:

Julia Mulino Julia Mulino

Impasto:

Farina – 200 g

Burro – 100 g

Zucchero – 50 g

Tuorli d’uovo – 2

Zucchero vanigliato – 10 g

Sale – un pizzico

Crema:

Uovo – 1

Burro – 50 g

Zucchero – 100 g

Limone (scorza e succo) – 1

Preparazione:

Separate i tuorli dagli albumi. Utilizzeremo solo i tuorli. Nel robot da cucina (se non ne avete uno usate un mixer), unite gli ingredienti per l’impasto.

Julia Mulino Julia Mulino

Dovrete ottenere una massa densa e omogenea.

Julia Mulino Julia Mulino

Suddividete l’impasto in 2 parti.

Julia Mulino Julia Mulino

Disegnate con una matita dei cerchi di 16 cm di diametro sul retro della carta da forno e posizionare ciascuna delle palline al centro dei cerchi.

Julia Mulino Julia Mulino

Stendete l’impasto fino a raggiungere le dimensioni date dal segno tracciato.

Julia Mulino Julia Mulino

Cuocete per circa 15 minuti in forno preriscaldato a 190 ℃.

Julia Mulino Julia Mulino

Utilizzate la sagoma per ritagliare la pasta che esce dai bordi.

Julia Mulino Julia Mulino

Fate raffreddare gli strati.

Julia Mulino Julia Mulino

Lasciate quanto avete ritagliato per decorare e cospargere la torta. Potete anche lasciare gli strati non tagliati: in questo modo il procedimento sarà ancora più veloce.

Julia Mulino Julia Mulino

Mettete un tuorlo d’uovo, il burro e lo zucchero per la crema in una apposita bastardella o in una qualsiasi ciotola resistente al calore e mettetela a bagnomaria.

Grattugiate la scorza di mezzo limone. Aggiungetela alla ciotola.

Julia Mulino Julia Mulino

Spremete il succo di un limone intero.

Julia Mulino Julia Mulino

Filtrate il succo di limone con un colino. Mescolate costantemente e continuate a cuocere per circa 15 minuti.

Il composto dovrebbe diventare quasi come un miele denso. Io ho spalmato la crema sugli strati quando era ancora calda.

Per evitare che la torta si sposti, applicate prima una goccia di crema al centro del piatto che farà da collante.

Julia Mulino Julia Mulino

Spalmate di crema il primo strato.

Julia Mulino Julia Mulino

Posizionate sopra il secondo strato.

Julia Mulino Julia Mulino

Ricoprite anche il secondo strato.

Julia Mulino Julia Mulino

Ho usato parte della crema per ricoprire per bene anche i bordi della torta.

Julia Mulino Julia Mulino

Riducete in briciole i ritagli di frolla.

Julia Mulino Julia Mulino

Ho cosparso con le briciole rimaste i bordi della torta.

Julia Mulino Julia Mulino

E ho decorato la parte superiore della torta con fette di limone e briciole.

Julia Mulino Julia Mulino

Per permettere alla crema di stabilizzarsi, lasciate riposare la vostra Torta di per un paio d’ore prima di servirla.

Julia Mulino Julia Mulino

Gustatela con tè o caffè!



LEGGI ANCHE: Portate a tavola la ricetta più amata da Tolstoj: i fiocchi di riso vegetariani

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale