Come preparare in casa il kvas russo, la bevanda più rinfrescante che ci sia

La fermentazione è ciò che contraddistingue il kvas e lo rende non solo una bevanda deliziosa ma anche molto salutare. Malto, farina di segale o pane di segale sbriciolato sono gli ingredienti principali. L’uvetta viene utilizzata principalmente per avviare il processo di fermentazione, poiché contiene lievito.

Il kvas aiuta a mantenere il corretto funzionamento del sistema gastrointestinale umano e previene la diffusione di microbi nocivi e patogeni. Inoltre, migliora il metabolismo e contribuisce al corretto funzionamento del sistema cardiovascolare.

Fin dal Medioevo, quando il kvas fu menzionato per la prima volta nelle cronache del X secolo, gli estimatori di questa bevanda russa per eccellenza credevano che rafforzasse e rinvigorisse l’organismo. Più tardi, nell’era moderna, gli scienziati hanno stabilito che ciò era dovuto all’elevato contenuto di batteri probiotici “buoni” e utili.

Oggi il kvas si può trovare in qualsiasi negozio in Russia, così come nei negozi di alimentari russi all’estero. In origine, però, era qualcosa che si preparava in casa. Se volete provare a farlo anche voi, il vantaggio è che sarete certi della qualità naturale degli ingredienti.

Inoltre, potrete tenere sotto controllo la quantità di zucchero. Ad esempio, io aggiungo quantità diverse di zucchero per scopi diversi. Aggiungo meno zucchero per il kvas quando intendo usarlo per l’okroshka (una zuppa fredda), ma ne aggiungo di più quando voglio un kvas più dolce da bere. Se si desidera, si possono aggiungere anche spezie, scorze o bacche. Di solito, però, preparo il tipo classico di kvas.

LEGGI ANCHE: Che ne dite di preparare l’okroshka, la più celebre zuppa fredda russa? Ecco la ricetta

Durante la mia infanzia, mia nonna preparava il kvas da sola alla dacia. Era relativamente facile perché in cucina c’erano sempre pezzi di pane di segale e manciate di uva passa. Versava l’acqua, copriva il liquido con una garza e lo lasciava in un luogo caldo. Questo permetteva di accelerare il processo di fermentazione.

Quindi, se avete tutti questi ingredienti, un contenitore grande e un po’ di pazienza, avrete buone possibilità di preparare e gustare il vostro kvas rinfrescante a basso contenuto alcolico e completamente naturale.

Ingredienti per 1,5 litri:

Julia Mulino Julia Mulino

Acqua – 1,5 litri

Pane di segale – 150 g

Zucchero – 80 g

Uva passa – 20 g

Garza

Contenitore da 2 litri

Preparazione:

Essiccate il pane di segale sbriciolato in forno a 130℃ per 20 minuti.

Julia Mulino Julia Mulino

Mescolate lo zucchero con dell’acqua calda. Lasciate raffreddare fino a quando non è tiepido.

Julia Mulino Julia Mulino

Mettete il pangrattato e l’uvetta in un barattolo.

Julia Mulino Julia Mulino

Riempite con acqua.

Julia Mulino Julia Mulino

Coprite con una garza e riponete in un luogo caldo e buio per 3-4 giorni.

Julia Mulino Julia Mulino

Entro un paio di giorni vedrete iniziare il processo di fermentazione.

Julia Mulino Julia Mulino

Scolate il kvas.

Julia Mulino Julia Mulino

Versatelo in un barattolo con coperchio ermetico e mettetelo in frigorifero.

Julia Mulino Julia Mulino

All’inizio, alcuni consigliano di tenere il barattolo o la bottiglia chiusa in un luogo caldo, con l’aggiunta di un po’ di uvetta e di zucchero per intensificare il processo di fermentazione.

Julia Mulino Julia Mulino

Servite il kvas freddo come bevanda o usatelo come base per una zuppa fredda.

LEGGI ANCHE: Storia del kvas, la bevanda fermentata a base di pane che sostituì lo champagne a corte

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale