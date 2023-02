Come preparare a casa una pasta, sana e golosa, creata da un cardiologo sovietico (RICETTA)

La cosiddetta “pasta di Amosov” è ricca di vitamine. È realizzata frullando vari tipi di frutta essiccata con noci, limone e miele. Era stata studiata per aiutare i pazienti a riprendersi più velocemente dopo gli interventi chirurgici al cuore. Ma un paio di cucchiai di questo sano mix di vitamine fanno bene a tutti: sono un ottimo rinforzo per il sistema immunitario

La ricetta della “Pasta di Amosov” è stata sviluppata dal cardiochirurgo sovietico Nikoláj Amósov (1913-2002). Sulla base di molti anni di esperienza clinica, egli giunse alla conclusione che una serie di frutti essiccati hanno un effetto benefico sul corpo umano.

Sulla base delle sue osservazioni su centinaia di pazienti, elaborò una ricetta speciale: la cosiddetta Pasta di Amosov. Notò che i pazienti che mangiavano questa pasta dopo un intervento chirurgico si riprendevano molto più velocemente.

La composizione classica della pasta comprende ingredienti facilmente reperibili: albicocche secche, prugne secche, fichi secchi, uva sultanina scura, noci, limone e miele. A volte sono inclusi anche i datteri. Questa combinazione non è solo sana, ma anche deliziosa!

Secondo Amosov, questa pasta riduce il rischio di malattie cardiache e di arteriosclerosi, previene i picchi di pressione e la formazione di coaguli di sangue. È anche utile per pulire i vasi sanguigni dalle placche di colesterolo. Rafforza il sistema immunitario, stimola il corretto funzionamento dell’intestino e dell’intero sistema digestivo.

Per rafforzare il sistema immunitario è sufficiente seguire un ciclo di trattamento di 30 giorni, ingerendo ogni giorno 1 o 2 cucchiai di questa pasta. A dire il vero, questa pasta è così deliziosa che è difficile limitarsi a un solo cucchiaio o due. Tuttavia, le persone che soffrono di allergie a uno qualsiasi degli elementi utilizzati per la preparazione di questa pasta, così come i diabetici e le donne in gravidanza, devono fare attenzione ad assumerla.

Se avanza, la pasta può essere conservata in frigorifero per non più di due mesi. Se si aggiunge un po’ meno miele, diventa un tipo di caramella salutare. La pasta può anche essere ricoperta di cacao o di noci tritate. Se si prepara la glassa con il cioccolato amaro, si otterrà un dessert coi fiocchi.

Ingredienti per un barattolo da 500 ml:

Albicocche secche – 100 g

Prugne secche – 100 g

Fichi secchi – 100 g

Uva sultanina scura – 100 g

Noci – 100 g

Limone – 1/2

Miele – 100 g

Preparazione:

Lavate tutta la frutta essiccata. Se è troppo rinsecchita, potete metterla a bagno in acqua tiepida per un’ora e poi asciugarla con un tovagliolo di carta.

Scottate il limone in acqua calda.

Macinate tutti gli ingredienti in un frullatore.

Aggiungere il miele.

Mescolate bene.

Mettete il composto in barattoli di vetro precedentemente sanificati.

Godetevi le vitamine!

