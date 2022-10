La Torta Ministeriale di epoca sovietica che veniva preparata per gli ospiti importanti (RICETTA)

Ogni strato di questo dolce potrebbe essere un delizioso dessert a sé stante, ma noi li abbiamo uniti e ricoperti di crema al latte condensato. Una vera tentazione per i più golosi!

La Torta Ministeriale viene chiamata in tanti modi diversi: c’è chi la conosce come “Generale”, chi come torta “Reale”, e chi con il romantico nome di “Capriccio delle signore”.

La ricetta autentica di questo dolce è stata tramandata dall'epoca sovietica, e conservata nei quaderni delle casalinghe. È composta da tre strati di biscotto, ognuno fatto con ingredienti incredibilmente salutari, come semi di papavero, noci e uvetta.

I semi di papavero sono un'ottima riserva di sali minerali, tra cui ferro, rame, manganese, calcio e zinco; sono ricchi di fitosteroli, che aiutano ad abbassare i livelli di colesterolo “cattivo”, e hanno un effetto calmate sul sistema nervoso. Le noci hanno un alto contenuto di proteine e altri nutrienti. Mentre l'uvetta è un superalimento che serve a rafforzare l'immunità e il corretto funzionamento del cuore.

Questi tre dischi di biscotto con uvetta, semi di papavero e noci vengono uniti con una delicata crema al burro con latte condensato. La superficie della torta poi è decorata con una glassa di noci e cioccolato.

È bene iniziare la preparazione della torta con largo anticipo: serve infatti del tempo per cuocere i tre dischi di biscotto e lasciarli raffreddare completamente. Inoltre, una volta ultimata, la torta deve riposare in frigo per almeno un’ora.

Ingredienti per 10 porzioni:

Olga Brovkina Olga Brovkina

Per l’impasto:

Uova - 4 pezzi

Semi di papavero - 150 gr

Noci - 120 gr + 80 gr per la decorazione

Uvetta - 150 gr

Kefir - 400 ml

Farina - 400 gr

Zucchero - 400 gr

Bicarbonato di sodio - 1 cucchiaino

Zucchero vanigliato - 10 gr

Latte - 250 ml

Per la crema di burro:

Latte condensato - 1 lattina (380 gr)

Burro - 300 gr

Per la glassa:

Cacao in polvere - 2 cucchiai

Zucchero - 2 cucchiai

Burro - 50 gr

Latte - 50 ml

Procedimento:

Iniziate preparando i semi di papavero: metteteli in una casseruola e versate il latte, scaldatelo e portatelo a ebollizione; quindi fate bollire i semi di papavero finché non assorbono tutto il latte.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Preparate l'uvetta: versatevi sopra dell'acqua bollente e lasciatela riposare per mezz'ora.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Ora è il momento delle noci, che devono essere tritate finemente.

Olga Brovkina Olga Brovkina

In un contenitore a parte, mescolate kefir e bicarbonato, e lasciate riposare per 5 minuti.

Olga Brovkina Olga Brovkina

In una ciotola profonda, mescolate accuratamente le uova con lo zucchero e lo zucchero vanigliato utilizzando un mixer; aggiungete la farina setacciata e versate il kefir con il bicarbonato. Mescolate con un mixer.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Dividete l'impasto ottenuto in tre parti. Nella prima parte, aggiungete i semi di papavero; nella seconda, le noci (ma lasciatene qualcuna da parte per la decorazione finale); nella terza, aggiungete l'uvetta.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Ungete lo stampo con olio e cospargetelo di farina. Versate l'impasto nello stampo e cuocete ogni torta in forno per 25-35 minuti a 180°C.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Adesso prepariamo la crema di burro con il latte condensato: sbattete leggermente il burro ammorbidito; poi, sempre mescolando, versate il latte condensato nel burro in piccole porzioni e sbattete fino a ottenere una massa omogenea e soffice.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mettete la prima torta sul piatto, versatevi un po' di crema e posizionatevi sopra la torta successiva; e di nuovo: spalmate altra crema e poi mettete la torta successiva. In cima, sistemate la torta venuta meglio. Ricoprite completamente l’intera torta (la parte superiore e i lati) con la crema, quindi mettetela in frigorifero per qualche ora.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Tritate il resto delle noci e cospargetele sui lati della torta.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Olga Brovkina Olga Brovkina

Olga Brovkina Olga Brovkina

Olga Brovkina Olga Brovkina

Per la glassa, in una casseruola mescolate zucchero, cacao in polvere, latte e burro.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mettete la casseruola sul fornello, col fuoco basso e, mescolando, portate la glassa a una consistenza omogenea. Portate la massa a ebollizione, spegnete il fuoco e lasciate raffreddare.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Olga Brovkina Olga Brovkina

Olga Brovkina Olga Brovkina

Non appena la glassa diventa omogenea e si raffredda, la potete applicare sulla torta. Mettete la torta in frigorifero finché la glassa non si addensa, per almeno mezz'ora. Dopodiché, la vostra torta è pronta! Buon appetito!

Olga Brovkina Olga Brovkina

