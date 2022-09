La zuppa di pesce Potemkin, un piatto sofisticato per palati che non si accontentano

La zuppa “Potemkin” è un primo piatto di pesce che porta il nome del principe Grigorij Potemkin-Tavricheskij, brillante generale e statista, molto apprezzato anche dall'imperatrice Caterina la Grande, di cui fu il principale consigliere per molti anni.

Il principe era un buongustaio dal palato esigente e amava organizzare feste e celebrazioni di ogni tipo. E la sofisticata zuppa di cui vi parliamo oggi porta il suo nome!

Si tratta di una zuppa di pesce cotta in un cosiddetto “triplo brodo”, che rende ancor più sostanzioso il piatto. La ricetta originale prevede l'uso del vino per conferire un tocco di sapore in più e il tuorlo come elemento “legante”. Infine, si aggiungono anche delle quenelle (polpette) di pesce, oltre a filetti di pesce arrotolati. Proviamo?

Ingredienti per 8 porzioni:

Olga Brovkina Olga Brovkina

Ukha (brodo) - 2 litri

Vino da dessert - 100 ml

Sperlano - 6-8 pezzi (1 kg)

Burro salato - 50 gr

Tuorli d'uovo - 2

Panna - 2 cucchiai

Quenelle di pesce al burro di luccioperca e gamberi - 400 gr

Carote - 100 gr

Sedano - 100 gr

Piselli - 150 gr

Cipolla - 1 testa

Chiodi di garofano - 2 pezzi

Carpa - 1 pezzo (700 gr)

Pesce persico di fiume - 1 pezzo (500 gr)

Aceto 9% - 1 cucchiaio

Burro di gamberi - 1 cucchiaio

Cipolla - 2 teste

Sale fino q.b.

Foglie di erba cipollina q.b.

Pepe q.b.

Foglia di alloro - 2-3 pezzi

Preparazione:

Cominciamo con l’ukha: per preparare il brodo, prendete la carpa e il pesce persico (o altre varietà di pesce che di solito si usano per la zuppa di pesce). Pulite bene il pesce, avendo cura di rimuovere le branchie, poi dividetelo in tre parti. Avvolgete una parte in una garza da cucina e chiudetela a forma di sacchetto.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mettete il primo sacchetto di pesce in una casseruola profonda con acqua e cuocete per circa 30-40 minuti.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Sollevate il sacchetto dalla pentola e lasciatelo sgocciolare per bene, quindi mettete una nuova porzione di pesce (avvolta in un sacchetto di garza) nella pentola. Cuocete per 30-40 minuti, quindi ripetete l'operazione con la porzione di pesce rimanente. Aggiungete una cipolla intera, sale e pepe. Quando la cipolla e il pesce sono pronti, togliete il tutto dal brodo.

Ora passiamo alla pulizia dello sperlano: rimuovete con cura le lische, per ricavare i filetti. Ma non buttate via le lische, né teste e le pinne del pesce: ci serviranno tra poco.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Ungete ogni filetto con burro ammorbidito e salato, e formate dei piccoli involtini, avvolti in una sottile striscia di foglie di erba cipollina precedentemente scottate con acqua calda, aceto e un pizzico di sale.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Con le lische, le teste e le pinne dello sperlano, fate bollire il brodo insieme alla cipolla e ai chiodi di garofano. Poi filtrate il brodo. Aggiungete l’ukha al brodo di sperlano; salate se necessario, portate a ebollizione e stufatevi velocemente gli involtini di pesce per 10 minuti, quindi toglieteli.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Ora prepariamo le quenelle di pesce. Rimuovete le lische dal filetto di luccioperca e tritatelo finemente.

Olga Brovkina Olga Brovkina

In una ciotola a parte versate un po’ di latte su un paio di fette di pane; non appena il pane diventa morbido, aggiungetelo al pesce persico. Dopodiché, aggiungete un cucchiaino di burro di gamberi di fiume, se disponibile (oppure evitate questo passaggio), e un po' di sale.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Utilizzate un frullatore per ottenere una consistenza omogenea. Formate quindi delle polpette di pesce con un cucchiaino.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Fate bollire le quenelle di pesce nel brodo per circa 10 minuti. Quindi rimuovetela.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Aggiungete il vino al brodo.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Tritate le carote e il sedano, aggiungete i piselli alla zuppa e fate bollire leggermente.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Sbattete i tuorli d'uovo con la panna e metteteli nella zuppa calda ma non bollente, mescolando velocemente con una frusta. Riscaldate quindi la zuppa, ma non portatela a ebollizione.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mettete gli involtini di sperlano e le quenelle di pesce nei piatti da portata e versatevi sopra il brodo di pesce. Prima di servire, aggiungete un po' di erbette aromatiche. Buon appetito!

Olga Brovkina Olga Brovkina

LEGGI ANCHE: Cosa abbinare al borsch, la zuppa più amata dai russi

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale