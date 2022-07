Strumby, le girelle salate del Kuban in salsa di pomodoro: la ricetta

Lo strumby è un tipo di girelle salate prodotte nella regione del Kuban, nel sud della Russia. La cucina di questa zona mescola varie tradizioni culinarie e in effetti lo strumby è la sintesi perfetta dell’incontro tra gnocchi di carne, galushki ucraini e strudel tedeschi messi insieme.

Gli strumby sono fatti di farina e carne e la loro caratteristica è la forma. Si tratta di piccoli involtini di carne stufati in salsa di pomodoro. Si stende la pasta una sola volta, si fa un grande rotolo pieno di carne e poi lo si taglia a fette. Dovrete dedicarci un po' di tempo (un'ora circa). Ma il risultato sarà eccezionale!

Un'altra caratteristica di queste girelle è che non vengono bollite, bensì fritte e poi stufate in una speciale salsa di pomodoro e panna. La versione estiva deve assolutamente contenere pomodori freschi e profumati, di cui Kuban è ricco. Io ho scelto i più dolci che ho trovato nel negozio di generi alimentari vicino a casa mia.

Potete usare qualsiasi tipo di carne, ma è meglio un ripieno misto. Io ho usato carne di manzo, di maiale e la parte grassa della punta di petto. Alcune famiglie seguono tradizioni di lunga data, come quella di tritare la carne in piccoli pezzi con il coltello piuttosto che con il tritacarne. Io ho cucinato gli strumby di Kuban friggendoli e poi stufandoli, e li ho serviti con una porzione extra di panna acida ed erbette fresche. Il risultato è stato davvero delizioso!

Ingredienti per 2 porzioni:

Julia Mulino Julia Mulino

Per l’impasto:

Farina -170 gr

Uovo - 1

Acqua - 2-3 cucchiai

Sale - 1 cucchiaino

Per il ripieno:

Ripieno misto (manzo e maiale) - 250 gr

Pancetta o pancetta di maiale affumicata - 40 gr

Cipolla - 1

Sale e pepe a piacere

Per la salsa:

Pomodori (grandi) - 3

Cipolla - 1

Carote - 1

Aglio - 2

Salsa di pomodoro - 1 cucchiaio

Panna (30%) - 150 ml

Acqua - a piacere

Olio per friggere

Preparazione:

In una ciotola mettete la farina, il sale, un uovo e due cucchiai d'acqua e lavorate l'impasto a mano o con un mixer. Se necessario, aggiungete un terzo cucchiaio d'acqua. Per ottenere una maggiore elasticità, io lavoro l'impasto con il mixer per 15 minuti.

Julia Mulino Julia Mulino

Mentre l'impasto è in lavorazione, preparate la salsa: tritate finemente cipolle e carote e friggetele in olio vegetale.

Julia Mulino Julia Mulino

Aggiungete la salsa di pomodoro.

Julia Mulino Julia Mulino

Aggiungete la polpa di pomodoro. Il modo più veloce è grattugiare i pomodori direttamente in padella: in questo modo la buccia rimane sulla grattugia.

Julia Mulino Julia Mulino

Cuocete la salsa per un po' e aggiungete panna e acqua. Lasciate stufare finché preparate gli strumby.

Julia Mulino Julia Mulino

Quando l'impasto è omogeneo, lasciatelo riposare (con il coperchio) per 15 minuti finché il ripieno cuoce.

Julia Mulino Julia Mulino

Mettete tutti gli ingredienti in un tritacarne; io ho provato a tritare finemente il grasso e le cipolle con il coltello, come si faceva una volta.

Julia Mulino Julia Mulino

Stendete la pasta formando uno strato rettangolare di 1,5 mm di spessore.

Julia Mulino Julia Mulino

Spalmate il ripieno in modo uniforme sullo strato.

Julia Mulino Julia Mulino

Arrotolate in modo da formare un rotolo stretto e chiudete il bordo sulla parte superiore.

Julia Mulino Julia Mulino

Tagliate a rondelle di 2,5 - 3 cm.

Julia Mulino Julia Mulino

Passate i rotoli nella farina in modo che mantengano la forma durante la cottura nel sugo.

Julia Mulino Julia Mulino

Se necessario, aggiungete un po’ di acqua alla salsa.

Julia Mulino Julia Mulino

Friggete gli involtini fino a quando entrambi i lati sono dorati.

Julia Mulino Julia Mulino

Versate la salsa sugli involtini, aggiungete l'aglio, una foglia di alloro, sale e pepe e cuocete per 30 minuti a fuoco lento con il coperchio per evitare che si brucino.

Julia Mulino Julia Mulino

Serviteli subito caldi con la salsa o la panna acida e una cascata di erbe aromatiche. Buon appetito!

Julia Mulino Julia Mulino

LEGGI ANCHE: ​​Zur belish, la torta salata tradizionale del Tatarstan: la ricetta

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese







Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale